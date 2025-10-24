支聯會被指煽動顛覆案 原定11月開審 司法機構網站顯示再次延後至明年一月

支聯會及其前正副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」案，原定今年 11 月 3 日處理鄒的撤銷公訴書申請，預定開審日則為 11 月 11 日。司法機構網頁最新顯示，處理鄒幸彤申請日子不變，但預定開審日延後至明年 1 月 22 日。



是次為本案第二次押後審期。律政司回覆，法庭指示正審定於明年 1 月 22 日開始，由於司法程序仍在進行，不適宜就案件細節作出評論。《法庭線》亦向司法機構查詢，正待回覆。



按記者計算，何俊仁至今還押近 1,300 天，李卓人、鄒幸彤則至今還押逾 1,500 天。

律政司：法庭指示正審明年開始

《法庭線》周五向律政司查詢，案件基於甚麼原因押後，是否由控方申請等。

律政司晚上回覆，法庭指示先在 2025 年 11 月 3 日處理第四被的撤銷公訴書申請，而正審則定於 2026 年 1 月 22 日開始。由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件細節作出評論。

案件第二度延後開審

3 人還押 1,300 至 1,500 天

本案由 2021 年 9 月首次提堂，歷經鄒幸彤提出的初級偵訊、共 5 次提訊日，在 2022 年 9 月正式交付高院，由高院《國安法》指定法官李運騰、陳仲衡、黎婉姫審理，其後排期於今年 5 月開審。但法官今年 2 月指因另案超時不可行，延期至 11 月開審，法官李運騰形容延期是「萬不得已」，法庭「非常之抱歉」（見報道）。

李卓人、何俊仁及鄒幸彤均曾向高院申請保釋。何一度獲准保釋約 7 個月，其後被指違反條件而撤銷，李、鄒則一直不獲批准。

按《法庭線》計算，李、鄒至今已還押逾 1,500 天，何則已還押近 1,300 天，期間 3 人亦各因另案服刑。

鄒幸彤自行應訊

何俊仁改擬認罪

支聯會案 4 名被告依次為：香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人（64 歲）、何俊仁（69 歲）和鄒幸彤（36 歲）。他們同被控於 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 8 日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

支聯會由大律師林芷瑩代表；李卓人、何俊仁由大律師沈士文、梁麗幗、胡栢昌代表；鄒幸彤自行應訊。律政司一方由副刑事檢控專員黎嘉誼、助理刑事檢控專員張卓勤、高級檢控官吳加悅代表。

當中何俊仁於今年 8 月時，確認其答辯意向由擬不認罪，改為擬認罪。李卓人、鄒幸彤則維持擬不認罪。（另見報道）