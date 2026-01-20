支聯會被指煽顛案周四開審 逾30人周二早上到場排隊 被問聽哪案稱「答你唔到」

支聯會及前正副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」案，周四（22 日）在西九龍裁判法院（暫代高院）開審。前常委鄧岳君周一率先排隊輪候旁聽。



記者周二早上在場觀察，有逾 30 人陸續到來排隊，記者問是否旁聽「支聯會」案，有人表示「唔知」，有人稱「答你唔到」，有人面向牆壁，有人以手機反拍記者，亦有人以普通話稱「視頻刪掉」，要求記者刪片。



排首位的鄧岳君笑言「佢哋可以排幾個鐘㗎」，又透露昨晚數次被警察查身份證，他曾在排隊位置貼上「排隊」紙張，畫上「民主女神像」及「1989」，惟警員要求刪去數字與圖案。鄧最後將紙張改貼在摺疊凳上。

周二早上多人陸續到達西九龍法院外排隊旁聽。（《法庭線》記者攝）

鄧岳君仍然排在頭位，早上吃麵包。（《法庭線》記者攝）

鄧有單薄的地席。（《法庭線》記者攝）

鄧將紙張貼在摺疊凳上。（《法庭線》記者攝）

鄧岳君：警要求紙上

不能畫「民主女神像」、「1989」

鄧岳君周一下午起排在首位（見報道）。周二早上可見，鄧多穿了兩層衣物，有單薄地席，他在隊頭以麵包作早餐，指昨晚寒冷，數次被警察查身份證，形容警方「好關照，好密咁巡嚟巡去」。而他曾在法院外牆上貼上紙張，畫有「1」字、「民主女神像」及「1989」，用作「排隊」。

鄧稱，警員向他表示「你都係志在排第一」，容許他在公眾地方上貼紙張，惟要求他刪去「民主女神像」及「1989」。鄧指他想保留紙張，所以改貼在摺疊凳上，鄧笑言「阿sir 明顯地好有機警」。鄧指，他理解警方行為，並認為已獲遷就。

周二早上逾 30 人陸續到場

早上近 8 時半，陸續有人到場排隊，有人拿出摺疊椅子。記者向多人詢問排隊旁聽甚麼案，有人答「關你咩事」，有人反問「排咩隊？」，表示「唔知」、「答你唔到」或介意回答排隊原因。而記者拍攝期間，有人以手機反拍，亦有人以普通話要求記者把「視頻刪掉」，部份人則轉身面向牆壁。

警方在早上約 9 時半在隊伍外及記者區圍起鐵馬。

不少人面向牆排隊。（《法庭線》記者攝）

（《法庭線》記者攝）

支聯會被指煽顛案・開審前整合｜首案高院審 「五大綱領」違憲否料成焦點

案件周四開審

本案 4 被告被控《國安法》煽動顛覆國家政權罪，控罪指他們透過「非法手段」推翻、破壞中國憲法所確立的根本制度，或推翻中央政權機關。

李卓人 3 人已還押多時，其中何俊仁早前改擬認罪。法庭早前已裁定鄒幸彤申請撤銷公訴書失敗，將於周三（ 21 日）頒下書面判詞。而案件預定於周四（22 日）早上開審。

案件編號：HCCC155/2022

