支聯會顛覆案 控辯雙方達共識 不引共謀者原則

【on.cc東網專訊】已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權罪，何早前已認罪，支聯會、李及鄒不認罪受審。案件今(29日)於西九龍裁判法院(暫代高院)續審，控方指已於辯方達成共識，早前打算在庭上播放的、2018年前的影片片段將會以謄本處理，庭上亦透露控方將不會以共謀者原則指控支聯會，法官將共謀者原則議題押後至控方結束舉證後才處理。控方讀出承認事實，指執法部門在2021年9月從六四記念館中搜出不同文件。審訊將於下午續，將播放承認事實中的影片片段。

廣告 廣告

鄒、何、李及支聯會同被控一項煽動顛覆政權罪，控罪橫跨2020年7月1日至2021年9月8日。承認案情指出，支聯會在1989年5月成立，並於翌月登記作公司，截至2021年9月被起訴，何、李及鄒仍為支聯會的董事；2021年9月，警方搜查支聯會的六四記念館，從中搜出宣傳單張、612人道支援基金報告及歷年六四集會場刊復印本等文件。

控方讀畢承認事實後，指控辯雙方同意打算在庭上播放的、2018年前的影片片段將會以謄本處理；支聯會方另指承認事實中表示以支聯會名義成立的，如網站等，並不等於承認是屬於支聯會的，亦透露控方將不會引用共謀者原則指控支聯會。法官因文件量巨大，要求控方在2月13日下午4點前將超連結及謄本齊全的開案陳詞、承認事實及審訊文件夾，存檔法庭及交給辯方。

案件編號：HCCC 155/2022

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】