收家長38萬留位費 消息稱一諾中學校長涉行騙被捕

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
內地傳干預中芯晶片分配 優先滿足華為等巨企需求
《華爾街日報》引述知情人士報道，內地先進半導體的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際(00981.HK) 的產出分配方式，試圖優先滿足華為這家科技巨頭和國家領軍企業的需求，華為利用中芯國際的技術生產AI晶片。報道指，中國政府正在積極採取措施，幫助國內科技巨頭應對美國晶片限制措施帶來的壓力，而中國的科技公司也在紛紛採取變通辦法，如爭奪有限的國內產能，或將兩枚或多顆小晶片封裝在一起，來彌補算力的不足；在某些情況下，一些實驗室甚至在走私緊缺的高性能輝達(Nvidia)晶片。知情人士稱，備受關注的AI初創公司DeepSeek今年早些時候因晶片短缺而不得不推遲發布其最新模型。華為等公司正在拼湊變通辦法，包括將數以千計的晶片捆綁到一起，組成龐大且耗電高的系統，以幫助訓AI模型。中國企業和政府不遺餘力地應對美國近期的出口限制措施，突顯出這場AI霸權爭奪戰是多麼利害攸關。知情人士說，有關部門已指示國有數據中心停止使用輝達的晶片，一些數據中心甚至將已投入使用的輝達產品停用。有關部門還告知企業不要使用一款較舊的輝達產品。不過，工程師已習慣輝達的專有軟體生態系統，一些人表示，他們在使用國內infocast ・ 1 天前
一諾中學醜聞｜36 歲校長及 44 歲女子涉欺詐等被捕 疑收 38 萬留位費僅退款 9.5 萬｜Yahoo
一諾中學早前涉「雙重學籍」等醜聞被教育局「釘牌」。學校亦被指在未經教育局批准下，收取每名學生 20 萬元「建校費」。該校的祁姓校長（36 歲），以及一名趙姓女子（44 歲）被捕，涉嫌串謀行騙及欺詐。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
特朗普簽署臨時撥款法案 美國聯邦政府結束停擺
美國特朗普簽署臨時撥款法案，結束美國歷史上持續時間最長的政府停擺(長達43日)，預計部分聯邦政府員工最快於周四(13日)重返工作崗位。特朗普表示，絕不能再讓政府停擺再次發生，呼籲參議院終止阻撓議事(拉布)的規則。AASTOCKS ・ 6 小時前
國際｜美眾議院通過結束聯邦政府停擺法案
美國眾議院通過一項臨時撥款法案，待總統特朗普簽署後，將結束聯邦政府43日停擺。Fortune Insight ・ 8 小時前
華府動態：美國考慮關稅備選方案；又有中國實體和自然人遭制裁
【彭博】--Bloomberg ・ 11 小時前
美國會議員炒股禁令再闖關 眾議院將啟動審議 投票前景仍充滿變數
美國國會議員們一邊參與政策制定，一邊在股市中大賺美金的行為，一直引發爭議。本周，一位關鍵議員宣布，一旦美國政府重新開門，眾議院將正式審議這項股票交易禁令。鉅亨網 ・ 1 天前
川普簽署法案 美政府停擺最久狀態告終
（法新社華盛頓12日電） 美國總統川普今天在白宮簽署法案，終結美國史上最久的政府停擺狀態。法案隨後送交白宮，由川普簽署成法。法新社 ・ 3 小時前
美眾議院通過臨時撥款法案 6名民主黨員倒戈投下贊成票
《路透》報道，美國眾議院以222票對209票通過參議院早前通過的臨時撥款法案，法案將交由美國總統特朗普簽署，結束聯邦政府停擺。 表決中有2名共和黨眾議員倒戈投反對票，但有6名民主黨眾議員倒戈投下贊成票。該臨時撥款將讓聯邦政府能夠運作至明年1月30日。 在眾議院的辯論中，美國民主黨眾議員表達憤怒，指摘民主黨參議員未能確保聯邦健康醫療保險補貼得以延續。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
高德「車費保鑣」落地香港半年 的士客投訴率大降逾四成
阿里-W(09988.HK)旗下高德最新數據顯示，近半年來，在「車費保鑣」等創新服務的助力下，高德合作的香港的士車隊客戶投訴比率按年大幅下降逾四成，超過九成的車費問題在乘客投訴前即被系統主動發現並妥善解決。 高德於2023年9月率先在內地推出「車費保鑣」功能，並於2025年4月底正式落地香港。 「車費保鑣」依托高德地圖的導航能力與智能演算法，透過分析車輛行駛路線、路況擁堵等動態資訊，建立多維度的費用異常識別模型，可精準辨識兜路等不當行為。若因交通擁塞等客觀因素導致車費波動，系統會主動向乘客說明原因；一旦發現司機兜路，或胡亂收取行李費、隧道費等附加費用，系統將立即聯動合作出行平台重新核算車費，實現格價「自動校準」或車費「先行賠付」，全程無需用戶手動介入。(su/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
白宮：美政府停擺或致10月經濟數據永久缺失
美國白宮新聞秘書Karoline Leavitt周三表示，雖然美國國會支出僵局接近解決，但由於政府停擺時間過長，對聯邦統計系統造成永久性損害，10月份多項重要經濟數據可能無法發布，包括消費者物價指數及就業報告。 美國是次停擺長達六周，創下美國史上最長紀錄。Leavitt警告，停擺可能令第四季GDP增長減少多達2個百分點。白宮經濟委員會主任Kevin Hassett則估計本季GDP或下滑1.5個百分點。不過，多數經濟師預期影響有限。高盛甚至上調全年GDP預測至1.3%，並認為停擺對就業數據質量影響輕微。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
烏克蘭總理證實多位部長辭職
烏克蘭總理斯維雷登科(Yulia Svyrydenko)周三確認，司法部長哈盧申科和能源部長赫林丘克已正式提交辭呈。 她在社交媒體平台X上表示，已向國會提交動議，要求免去司法部長哈盧申科和能源部長赫林丘克的職務。該公告是在總統澤連斯基呼籲兩位官員辭職之後發出，因他們涉嫌涉及能源領域一項價值1億美元的貪腐計劃。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
白宮：特朗普將於美國東部時間今日晚上9時45分簽署臨時撥款法案
外電報道，美國白宮表示，美國總統特朗普計劃於美國東部時間今晚(12日)9時45分簽署臨時撥款法案，以結束美國史上持續時間最長的政府停擺。 目前該法案尚未在眾議院獲得通過，但預計很快就會進行投票表決。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
辦國家安全校園互動劇場學校巡迴演出 保安局擬明年公演
保安局就國家安全校園互動劇場《校園食神大賽》昨舉行啟動禮和首演，約400人出席，包括校長和師生。保安局長鄧炳強表示，國安的關鍵概念應從小學習，但現時資訊泛濫，社會上容易傳播抹黑、虛假訊息和謠言，局方因此創作話劇，透過具代入感的劇情，讓幼小學生認識國家安全和守法意識相關的概念。 出席同一活動的教育局長蔡若蓮表示，教am730 ・ 1 天前
美國政府「開門」將是慢動作 重啟時間或達一周以上
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 14 小時前
美聯邦政府停擺43天 國會通過法案恢復運作
（法新社華盛頓12日電） 美國國會今天表決通過法案，聯邦政府機關即將於停擺43天後重新恢復運作。由共和黨主導的聯邦眾議院在黨派色彩鮮明的表決中，以222票對209票通過先前在聯邦參議院闖關成功的法案，將政府開支延長至明年1月。法新社 ・ 7 小時前
美國眾議院通過臨時撥款法案 距結束政府停擺只差一步
美國國會眾議院周三（12 日）表決通過此前由參議院通過的一項聯邦政府臨時撥款法案，為結束美國史上最長政府停擺邁出決定性一步。鉅亨網 ・ 8 小時前
美參院通過撥款法案 待眾院表決結束停擺
美國參議院周一通過臨時撥款法案，將結束破紀錄的逾40天政府停擺。總統特朗普周一稍晚稱共和、民主兩黨達成好協議，反映他支持協商後的法案。臨時撥款法案仍有待由執政共和黨控制的眾議院表決，眾院目前是休會期，議長約翰遜渴望盡快結束政府停擺，周一呼籲議員盡快回華府投票。但相信議員仍會待眾院周三復會才表決該法案。 共和黨控制am730 ・ 1 天前
政府關門42天終於有解！美眾院投票表決時間出爐
根據《CNBC》報導，美國眾議院多數黨領袖史卡利塞 (Steve Scalise) 周三 (12 日) 表示，眾院將於美東時間晚間 7 點 (台灣時間周四早上 8 點) 表決通過一項支出法案，以結束美國史上最長的政府關門。鉅亨網 ・ 18 小時前
中一入學2026丨升中選校部署重要日程 資助、直資中學有甚麼分別？
下年度中一入學的家長請注意，2026年度9月入讀中學的招生已陸續展開。為方便各家長們能及早部署。本文整合了有關的重要日期，方便家長們作參考。鑒於家長常把直資中學與官立/資助學校的申請情況有所混淆，本文就有關的分別藉此作詳細說明，並就官立 / 津貼學校和直資學校的優點來概述，務求家長們能早日為子女而部署。Yahoo 親子 ・ 21 小時前
烏克蘭司法部及能源部兩部長就能源業貪污案辭職
烏克蘭能源業爆出涉款約1億美元的貪污醜聞，兩名部門首長在總統澤連斯基施壓後辭職。澤連斯基當地周三發表視像講話，指能源業貪污醜聞絕對不可接受，點名司法部長和能源部長需要辭職。隨後能源部長格林丘克和司法部長加盧先科遞交辭呈，但否認貪腐指控。加盧先科今年7月卸任能源部長，調任司法部長，由格林丘克接掌能源部。 烏克蘭反腐敗專門檢察官辦公室日前指，調查結果顯示，烏克蘭能源部現任和前任官員，與商人組成龐大的犯罪集團，涉嫌洗錢、非法斂財等，涉款近1億美元。加盧先科被調查人員懷疑從腐敗案中收受個人利益。(ST)infocast ・ 8 小時前