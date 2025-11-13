收家長38萬留位費 消息稱一諾中學校長涉行騙被捕

《華爾街日報》引述知情人士報道，內地先進半導體的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際(00981.HK) 的產出分配方式，試圖優先滿足華為這家科技巨頭和國家領軍企業的需求，華為利用中芯國際的技術生產AI晶片。報道指，中國政府正在積極採取措施，幫助國內科技巨頭應對美國晶片限制措施帶來的壓力，而中國的科技公司也在紛紛採取變通辦法，如爭奪有限的國內產能，或將兩枚或多顆小晶片封裝在一起，來彌補算力的不足；在某些情況下，一些實驗室甚至在走私緊缺的高性能輝達(Nvidia)晶片。知情人士稱，備受關注的AI初創公司DeepSeek今年早些時候因晶片短缺而不得不推遲發布其最新模型。華為等公司正在拼湊變通辦法，包括將數以千計的晶片捆綁到一起，組成龐大且耗電高的系統，以幫助訓AI模型。中國企業和政府不遺餘力地應對美國近期的出口限制措施，突顯出這場AI霸權爭奪戰是多麼利害攸關。知情人士說，有關部門已指示國有數據中心停止使用輝達的晶片，一些數據中心甚至將已投入使用的輝達產品停用。有關部門還告知企業不要使用一款較舊的輝達產品。不過，工程師已習慣輝達的專有軟體生態系統，一些人表示，他們在使用國內

infocast ・ 1 天前