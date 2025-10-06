中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
「收銀車」收集逾10.7億枚硬幣 總值17.2億元
【on.cc東網專訊】金管局今日(6日)宣布，硬幣收集計劃自2014年10月份推出至今年9月30日期間，兩輛「收銀車」已進行了140萬宗交易，共收集10.72億枚硬幣，總面值約17.2億港元。收集到的硬幣會回流市面滿足市民需要。
兩輛「收銀車」在全港18區輪流服務，向市民收集硬幣，一般情況下，視乎「收銀車」停駐地點的情況及車輛維修安排，每輛「收銀車」會在同一地點停留一星期，服務時間由上午十時至晚上七時。
每輛車內有兩部硬幣點算機，並有人員協助，亦設有電動輪椅升降台。市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包，包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞及WeChat Pay，或將款項放入車內的公益金捐款箱。硬幣收集服務不收費用。
珠峰暴雪據報近千人被困 有人出現失溫症 央視稱 350 人安全返接應點｜Yahoo
位於西藏日喀則市的珠穆朗瑪峰東坡營地在周五晚下雪，據報有近一千人被困，當地搜救隊伍前往救援。央視報道指，有 350 人已安全抵達接應點，並已聯繫其餘的 200 多名遊客，將會陸續抵達接應點。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
北角有酒店更衣室失竊 29歲職員值12萬元手錶不翼而飛
北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 22 小時前
油麻地被指淪色情「沙圈」 警掃黃拘3內地女最老56歲
近日有報道指油麻地碧街港鐵站出口淪為色情交易溫床，每日聚集多名長者長時間打躉，與流連街頭的「企街」妓女形成「色情沙圈」，多名衣著暴露的女子在碧街與砵蘭街一帶徘徊，見到男性經過便會做出口型及手勢「開價」上樓進行性交易，更有80歲老翁直言每月嫖妓多達二十次，更聲稱自備壯陽藥及堅持不使用避孕套，每月開支達七千至八千元。am730 ・ 10 小時前
AV界「國民義父」36年傳奇！ 田淵正浩片場霸業驚人內幕！
想像一下，20多歲的橫濱大學生田淵正浩，本來在工地打零工，誰知前輩突然說：「來試試AV吧！」他當時心想，這也太尷尬了！😅 1990年1月，他半推半就出道，從此一頭栽進這行。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
深圳好去處｜19萬呎雙層巨型樂園優惠低至63折、人均$203.3起！全日任玩逾100項遊戲：《九龍城寨》鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰
深圳又有一全新超大型樂園開幕！位於深圳龍崗區的「空氣湃運動嘉年華」，佔地約19萬呎，樓高兩層，分為12個主題遊戲區，提供超過100項遊樂項目，當中還實景還原《九龍城寨》主題鬼屋、 《魷魚遊戲》生存挑戰、《Running Man》撕名牌比賽等體驗館，好玩項目多到不能盡錄。想入場暢玩，就要捉緊KKday優惠！2位大人連1位兒童套票低至63折，人均只需$203.3起，即可玩足全日，而且由即日起至10月8日，樂園更特設免費接駁專線，由羅湖口岸直達樂園。仲諗？快把握機會！Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
盧偉冰：小米17全系列多銷兩成
小米（1810.HK）集團總裁盧偉冰在微博發文稱，國慶黃金周假期已經過了一半，小米17全系列手機的銷量比上一代同期顯著增長超過20%，Pro系列銷情大幅超出預期，集團正在積極補貨，標準版也愈來愈受歡迎；小米17標準版1TB版本「聽勸的來了」，小尺寸最大7000mAh電池加1TB超大容量，「被不少網友稱為最強標準版旗艦」。信報財經新聞 ・ 17 小時前
安楹苑｜低層都有維港海景 MiC廚廁滲水入屋
安達臣道石礦場發展區，從數年前的「沙漠」荒地，開始有屋苑入伙，並預計會發展成為一個逾1萬伙的住宅區，規模媲美沙田第一城。位於觀塘北部、香港最高海拔的居屋之一安楹苑，作為「居屋2023」項目，近日開始收樓，提供1140伙，實用面積由282至478平方呎，售價171萬至394萬元。28Hse.com ・ 7 小時前
狼隊遭白禮頓逼和開齋不成
【Now Sports】來到英超第7輪，眼見狼隊可望打敗來訪的白禮頓，豈料尾段失球被逼和1:1，開齋好夢落空，繼續當聯賽唯一未贏過的球隊。now.com 體育 ・ 22 小時前
油麻地電器舖起火 濃煙冒出籠罩街道
【on.cc東網專訊】油麻地發生火警。今午(5日)2時28分，上海街469至471號地下一電器舖失火，多名途人見狀報案。消防接報到場，出動一隊煙帽開動一條喉灌救，暫時無人受傷。受火警影響，現場一段上海街需要封閉。on.cc 東網 ・ 1 天前
大灣區航空超經艙值唔值？$21,850飛札幌+40kg行李 比國泰商務艙相差約$2,500
大灣區航空將於12月17日首航札幌的航線上，推出全新「超經艙」客位，「超經艙」除了有加闊座位之餘，還有任飲紅白餐酒、合共40公斤託運行李、優先行李處理、值機及登機。不過按官網資料，來回票價約$21,850起，網民認為定價太高，拍得住國泰的商務票價，究竟這個新選擇值不值得一試呢？Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地
【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。on.cc 東網 ・ 1 天前
英超 ｜阿仙奴「雙傷」贏波 含淚上榜首
阿仙奴主場鬥韋斯咸，憑懷斯倒戈的入球，加上沙卡射入12碼，以2比0擊敗韋斯咸，今季首次登上榜首。但酋長球場的氣氛卻難言喜悅，因為兩名中場主力奧迪哥特與懷斯先後傷出。Yahoo 體育 ・ 1 天前
西貢橋咀珊瑚遭踐踏 環團：遊客借力、跳動 漁護署「不敢怠慢」 巡邏未有票控｜Yahoo
大批內地旅客趁十一黃金周訪港，綠色和平 10 月 1 日考察發現，西貢橋咀洲的遊客人數超過 4000 人，大量遊人挖掘海星、海膽等海岸生物、肆意踐踏珊瑚、亂拋垃圾等，嚴重破壞生態環境。漁護署副署長黎存志表示，橋咀洲的遊客人數比預期多，留意到相關報道後「不敢怠慢」。他說：「珊瑚區其實離開沙灘有一段距離，我們相信珊瑚區受到很大影響的情況，應該就不會」，但署方會盡快安排人員潛水觀察珊瑚有否被破壞。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔寶鄉里兩車相撞釀一死三傷 私家車司機涉危駕被捕
【Now新聞台】大埔寶鄉里兩車相撞，一死三傷，60歲的私家車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。 警方以綠色帳篷遮蓋女死者遺體，輕型貨車車身及車尾凹陷，私家車車頭損毀，有多名警員及救護車在場，警員檢走證物，有傷者家屬到場了解情況。現場是大埔寶鄉里，下午約4時，一輛私家車與一輛輕型貨車相撞，一名34歲印尼籍女人死亡，一名88歲女士昏迷，送往威爾斯醫院。另外，一名輕型貨車男司機及一名私家車女乘客送往那打素醫院。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
解讀 | 點解紅軍各項賽事三連敗？
上星期六利物浦作客以1比2不敵車路士，各項賽事錄得三連敗成績，該英超衛冕冠軍到底發生過什麼事？Yahoo 體育 ・ 6 小時前
六合彩｜中秋金多寶頭獎8000萬 今晚攪珠 (附十大幸運投注站)
馬會將為迎接中秋節，將在周一（10月6日）晚上舉行六合彩中秋金多寶攪珠。由於特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計六合彩中秋金多寶頭獎獎金有機會高達8,000萬港元。am730 ・ 10 小時前
麥德姆回顧｜烈風區僅與香港擦身而過 風力數據：比個別八號風球熱帶氣旋強｜Yahoo
熱帶氣旋麥德姆遠離本港，天文台在周日（5 日）晚上 10 時 20 分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台在昨日發布的「天氣隨筆」回顧指，本港主要受麥德姆的強風區影響；麥德姆最接近本港時，在本港西南面約 330 公里掠過，而麥德姆東北面烈風區半徑範圍約為 280 公里，「麥德姆的烈風區僅與香港擦身而過」。在三號風球下，本港普遍地區錄得強風，離岸及高地曾錄得烈風；天文台又預料，今日中秋節本港天色好轉，但仍有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲，不過仍有機會見到月光。Yahoo新聞 ・ 10 小時前