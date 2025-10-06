「收銀車」收集逾10.7億枚硬幣 總值17.2億元

【on.cc東網專訊】金管局今日(6日)宣布，硬幣收集計劃自2014年10月份推出至今年9月30日期間，兩輛「收銀車」已進行了140萬宗交易，共收集10.72億枚硬幣，總面值約17.2億港元。收集到的硬幣會回流市面滿足市民需要。

兩輛「收銀車」在全港18區輪流服務，向市民收集硬幣，一般情況下，視乎「收銀車」停駐地點的情況及車輛維修安排，每輛「收銀車」會在同一地點停留一星期，服務時間由上午十時至晚上七時。

每輛車內有兩部硬幣點算機，並有人員協助，亦設有電動輪椅升降台。市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包，包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞及WeChat Pay，或將款項放入車內的公益金捐款箱。硬幣收集服務不收費用。

