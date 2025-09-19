米娜｜天文台會評估需否發更高信號
收銀車時間表2025丨金管局收銀車2025年9月至10月日程表 即睇收銀車服務地點（每月更新）
Yahoo著數為你定期更新最新收銀車日程表，即睇內文：
不想對住家中的大量碎銀？金管局轄下的收銀車於9月至10月期間將會服務葵青、灣仔、大埔、沙田、北區等多個地方，大家留意收銀車幾時駛到屋企附近，到時集合家中散銀換成紙幣或增值到電子錢包！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
金管局於2014年10月起推出硬幣收集計劃，派出兩部流動收銀車在全港提供免費收集硬幣服務，每輛收銀車會在同一地點停留約一星期，市民可選擇將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay），亦可以即場捐款至公益金。
硬幣收集計劃接受的香港流通硬幣包括：1982年或以後的一毫硬幣、1975年或以後的二毫硬幣、1977年或以後的五毫硬幣、1978年或以後的一元硬幣、1975年或以後的二元硬幣、1980年或以後的五元硬幣，以及所有十元硬幣。
收銀車最新服務日程
服務時段：上午10時至晚上7時
惡劣天氣安排：如8號或以上熱帶氣旋信號或黑色暴雨警告信號於上午7時生效，暫停服務；如於上午7時至下午2時期間除下信號，信號除下2小時內恢復服務；如於下午2時後除下信號，當日服務取消。
使用收銀車須知
毋須預先將不同面值的硬幣分開。
服務人員會要求客戶拆除包裝並將所有硬幣倒進服務人員提供的膠盤，篩走雜物和塵埃後方進行點。
每人每次回收上限為大約10公斤硬幣，超出10公斤者需要分次輪候使用服務。
服務人員會檢查硬幣狀況。如發現雜物、生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還客戶，以免影響機器正常運作^。
硬幣必須通過硬幣點算機方可結算。硬幣可能因自然損耗而被硬幣點算機退回。
若客戶不同意經點算的硬幣金額，可全數取回硬幣。確認金額後，服務人員會印發收條，經確認的硬幣將不會退還客戶。
客戶可將經點算的硬幣全數換作現金，或將全數或部分用作增值至儲值支付工具。
收銀車不接受港幣以外的其他硬幣，亦不提供紙幣或硬幣找換服務。
^客戶可以到滙豐銀行（政府的硬幣代理銀行）把不被收銀車接受的香港硬幣兌換為同等面值的其他香港流通貨幣。 銀行會根據既定的準則兌换，亦可能會因應情況收取費用。
其他詳情可參閱金管局「硬幣收集計劃」網頁
同場加映：COIN DRAGON換幣龍「神沙機」
除金管局的免費硬幣收集服務外，坊間還有收費的換散銀服務，COIN DRAGON換幣龍旗下的「神沙機」於全港逾100個商場和大型商店提供服務，即時將散銀兌換並增值到八達通及TNG電子錢包，亦可選擇銀行轉帳、捐贈至慈善機構，或換取電子禮劵。其中，慈善捐款和兌換大快活電子贈券免手續費，其餘每次交易換幣龍會收取10％手續費。每次交易最多兌換8,000港元面值的硬幣，如果使用八達通增值服務，則可以接受低於八達通的可增值額的港元。
更多著數文章：
2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣
綠在區區｜「綠在區區」18區回收點一覽 回收可免費換米/糧油雜貨、兌換易賞錢/Carbon Wallet積分（每月更新）
交通優惠2025｜最新車費優惠懶人包 港鐵/九巴/電車月票慳幾多？北上拍八達通最多減$6／呢張信用卡搭港鐵、九巴回贈15%
香港二手衫店2025｜精選6間二手店 2nd STREET正式登陸香港！低至$29入手男女裝衣物／二手回收捐贈、寄賣均可
其他人也在看
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了
TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 23 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 3 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地機械人亦爆「失業潮」？日租3萬變2千仍無人問津
內地各行業的「內卷」與失業潮時有所聞，但令人意想不到的是，連機械人也疑似面臨供應過剩，掀起一波「失業潮」。據報道，今年初，因央視春晚表演而一夜爆紅的機械人租賃市場，短短數月內經歷戲劇性崩跌。機械人日租價格從高峰期的2至3萬元人民幣(下同)，暴跌至僅2,000元，跌幅超過九成。由於功能有限，即使降價也乏人問津，市場需求大am730 ・ 3 小時前