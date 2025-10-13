收銀車時間表2025丨金管局收銀車2025年10月至11月日程表 即睇收銀車服務地點（每月更新）

不想對住家中的大量碎銀？金管局轄下的收銀車於10月至11月期間將會服務元朗、深水埗、北區、離島區、中西區等多個地方，大家留意收銀車幾時駛到屋企附近，到時集合家中散銀換成紙幣或增值到電子錢包！

金管局於2014年10月起推出硬幣收集計劃，派出兩部流動收銀車在全港提供免費收集硬幣服務，每輛收銀車會在同一地點停留約一星期，市民可選擇將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay），亦可以即場捐款至公益金。

硬幣收集計劃接受的香港流通硬幣包括：1982年或以後的一毫硬幣、1975年或以後的二毫硬幣、1977年或以後的五毫硬幣、1978年或以後的一元硬幣、1975年或以後的二元硬幣、1980年或以後的五元硬幣，以及所有十元硬幣。

金管局派出兩部流動收銀車在全港提供免費收集硬幣服務

收銀車最新服務日程

服務時段：上午10時至晚上7時

惡劣天氣安排：如8號或以上熱帶氣旋信號或黑色暴雨警告信號於上午7時生效，暫停服務；如於上午7時至下午2時期間除下信號，信號除下2小時內恢復服務；如於下午2時後除下信號，當日服務取消。

使用收銀車須知

毋須預先將不同面值的硬幣分開。 服務人員會要求客戶拆除包裝並將所有硬幣倒進服務人員提供的膠盤，篩走雜物和塵埃後方進行點。 每人每次回收上限為大約10公斤硬幣，超出10公斤者需要分次輪候使用服務。 服務人員會檢查硬幣狀況。如發現雜物、生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還客戶，以免影響機器正常運作^。 硬幣必須通過硬幣點算機方可結算。硬幣可能因自然損耗而被硬幣點算機退回。 若客戶不同意經點算的硬幣金額，可全數取回硬幣。確認金額後，服務人員會印發收條，經確認的硬幣將不會退還客戶。 客戶可將經點算的硬幣全數換作現金，或將全數或部分用作增值至儲值支付工具。 收銀車不接受港幣以外的其他硬幣，亦不提供紙幣或硬幣找換服務。

^客戶可以到滙豐銀行（政府的硬幣代理銀行）把不被收銀車接受的香港硬幣兌換為同等面值的其他香港流通貨幣。 銀行會根據既定的準則兌换，亦可能會因應情況收取費用。

其他詳情可參閱金管局「硬幣收集計劃」網頁

同場加映：COIN DRAGON換幣龍「神沙機」

除金管局的免費硬幣收集服務外，坊間還有收費的換散銀服務，COIN DRAGON換幣龍旗下的「神沙機」於全港逾100個商場和大型商店提供服務，即時將散銀兌換並增值到八達通及TNG電子錢包，亦可選擇銀行轉帳、捐贈至慈善機構，或換取電子禮劵。其中，慈善捐款和兌換大快活電子贈券免手續費，其餘每次交易換幣龍會收取10％手續費。每次交易最多兌換8,000港元面值的硬幣，如果使用八達通增值服務，則可以接受低於八達通的可增值額的港元。

換幣龍「神沙機」地點一覽

COIN DRAGON換幣龍「神沙機」

