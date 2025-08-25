眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
攸壆路簡約公屋項目入住率達百分百 戴尚誠稱交通生活配套齊備
房屋局表示，今年3月開始分階段入伙的元朗攸壆路簡約公屋項目，入住率於6月中旬已經達到100%。 房屋局副局長戴尚誠表示，項目交通相當方便，生活配套齊備，同時會因應居民需要而調整，為居民提供求職支援，管理公司聘用部分居民出任保安及清潔等職位。 戴尚誠提到攸壆路項目現時於南北兩區都有巴士及小巴站，分別可到元朗巿中心及上水等地區。 攸壆路項目有超過2100個單位，其中1700多個屬面積約150平方呎的1至2人單位，接近400個是大約280平方呎的3至4人單位，每月租金由880元至1630元。 有30名居民獲管理公司聘用於攸壆路項目內，擔任清潔及保安等職位。由於項目內並無升降機，營運項目的東華三院備有樓梯搬運機，協助居民搬運大型家電同傢俬上樓。 截至8月中，入住攸壆路或牛頭角彩興路簡約公屋的居民中，已經有超過50戶獲通知可編配傳統公屋單位。
