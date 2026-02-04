市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
改良硫元素電解質提升固態電池效能
喬治亞州的肯尼索州立大學（Kennesaw State University）研究團隊正在開發一種改良的固態電解質，旨在改善鋰離子在固態電池中的運動，從而解決阻礙該技術更廣泛應用的主要技術障礙。固態電池用固體材料取代傳統鋰離子電池中的可燃液體電解質，降低了火災風險並改善了熱穩定性。然而，鋰離子在固體材料中的運動速度較慢，限制了充電速度和整體性能。這項研究由電機與計算機工程系的助理教授江貝貝（Beibei Jiang）領導，團隊正在研究一種結合陶瓷和聚合物成分的複合固態電解質。通過使用含硫的化學基團來改良這種複合材料，研究人員旨在降低材料界面的阻力，讓鋰離子能更有效地移動。
江貝貝表示：「我們的目標是替換所有可燃的成分，讓電池變得更加安全。通過去除液體電解質，並重新設計電池內部的固體材料，我們能夠減少過熱、短路和火災風險，同時提升性能。」固態電池被廣泛視為電動車、電網儲能和消費電子產品的下一步技術，但緩慢的離子傳輸依然是持續的挑戰。江的團隊專注於改善不同固體材料之間的內部粘合，而不是重新設計整個電池架構。
團隊在複合電解質中引入了含硫的化學基團，改善了陶瓷和聚合物相之間的粘合性。這降低了界面阻力，使鋰離子能更自由地穿過固體結構。江貝貝形容：「鋰離子就像高速公路上的汽車，我們的硫改良就像平滑那條高速公路，讓鋰離子能更快地移動，這意味著電池可以更快充電，表現更好。」在實驗過程中，研究人員還發現含硫與電解質陶瓷部分的鋯之間存在強互動。根據團隊的說法，這種互動在固態電池研究中尚未被記錄，且對觀察到的性能改善起到關鍵作用。
「我們是第一個提出硫與鋯之間強互動的團隊，」江貝貝表示。「我們相信這種互動是改善性能的主要原因。」這一發現是在早期測試中意外出現的，當時學生們注意到反應比預期的快得多。團隊並沒有放棄這一結果，而是進一步調查原因，並調整過程以使其可控。江貝貝說：「這幾乎是偶然的，反應在幾秒鐘內發生，迅速失控。」
目前大部分工作在江貝貝位於肯尼索州立大學馬里埃塔校區的實驗室中進行，學生們合成材料、組裝原型電池，並使用硬幣電池設計來測試其性能。該項目得到了美國國家科學基金會20萬美元的資助，以及內部種子資金的支持。江貝貝表示：「我們現在的重點是證明這種設計有效且穩定可靠。一旦我們能夠展示這一點，就可以考慮擴大和製造。」雖然這項技術仍處於早期階段，研究人員相信如果能證明長期穩定性和可製造性，這種材料方法可以適應多種電池應用。
推薦閱讀
其他人也在看
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
35歲邵珮詩低調現身慈善餐舞會 美貌氣質更勝以前
現年35歲嘅邵珮詩（Veronica），2014年參選香港小姐競選，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」獎項，成為「三料冠軍」。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！
麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
轉戰土超突叫停 傳馬拿斯亞嬲爆曼聯
【Now Sports】根據荷蘭媒體報道，被曼聯打入冷宮的馬拿斯亞，對於球會在他前往機場後取消了轉戰土超的交易，感到十分憤怒。馬拿斯亞（Tyrell Malacia）是坦夏掌曼聯年代遺留下來的棄將，去年曾被外借至燕豪芬，回來後在去年夏天被上任領隊阿摩廉列入「炸彈小組」，結果在夏天轉會窗關閉前只有他未能離開，而上半季因球隊曾陷入傷兵潮，結果他曾短暫「解凍」，並在拆禮物日對紐卡素的英超比賽後備入場，連同補時在內踢了10分鐘。曼聯現由卡域克取代阿摩廉，但馬拿斯亞只是坐在後備席，在對上3仗都未有獲得出賽機會，而據荷蘭媒體《國際足球》的報道，他在周一的冬季轉會窗死線日，曾乘車抵達曼徹斯特機場，準備飛往伊斯坦堡完成租借至土超球會的最後手續，但突然手機響，得知交易已取消。不過，該報道未有提及具體是哪間土超球會欲借用這名荷蘭後衛。據稱煞停這宗交易的是曼聯足球總監韋確斯，原因是最近杜古受傷，令球會擔心只得梳爾一名正宗左閘不足夠，因此決定不將馬拿斯亞借出去，後者當然對這個決定相當憤怒。馬拿斯亞與曼聯的合約會在今夏完結，屆時他可以恢復自由身離隊。
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
萬寧買3件產品滿$188 送罐頭豬LuLu枕頭套
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian消毒系列及紙巾產品！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
【惠康】堅係正優惠 維達衛生紙$55/2條＋送萬用廚紙、抽取式面紙（即日起至05/02）
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
【屈臣氏】買指定舒適達牙膏4支 送風筒等總值$420.7禮品（即日起至10/02）
由即日起至2月10日，去屈臣氏網店買4支舒適達全方位防護+、專業修復抗敏、專業抗敏護齦、速效抗敏、專業抗敏修護琺瑯質牙膏，即送總值$420.7禮遇！