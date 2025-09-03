改變慣例 中部戰區空軍司令員韓勝延任閱兵總指揮

【on.cc東網專訊】中國抗戰勝利80周年閱兵周三（3日）早上在北京天安門廣場舉行，中部戰區空軍司令員韓勝延中將擔任閱兵總指揮，改變了慣例。

閱兵總指揮是閱兵式和受閱部隊的指揮者，一般由閱兵地所屬軍事單位的軍事主官擔任，而北京歸中部戰區。按照慣例，周三的閱兵總指揮應該由中部戰區司令員王強擔任。王強兩個月前曾缺席國防部在人民大會堂舉辦的慶祝解放軍建軍98周年招待會，今次也沒有擔任閱兵總指揮，引起外界猜測。

韓勝延長期在空軍服役，曾先後擔任原成都軍區空軍副參謀長、原蘭州軍區空軍參謀長、原成都軍區空軍副司令員、空軍某試驗訓練基地司令員等職務，2006年被評為全軍優秀指揮軍官。2018年12月，原任西部戰區副司令員的韓勝延空軍中將調任中部戰區空軍司令員。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】