放任所養狗狗咬死貓 狗主回應街坊：你應該將貓全捉回家養

【動物專訊】養不教，主人之過！當所養狗狗有攻擊傾向，狗主理應做好教育，及盡量避免慘劇發生，然而元朗一名狗主明知所養兩隻狗這幾年懷疑已經至少咬死4隻貓，仍然採取放任態度，每次放狗均只是打開閘門讓狗狗自由在外全不理會，當有街坊勸說他時，他竟回覆對方：「都沒辦法，你應該將貓全捉回家養嘛。」有居民形容慘劇本可避免，就是牽繩那麼簡單，「附近其他狗主放狗都會拖繩，但這狗主就任由兩隻狗四處跑，不希望再有無辜動物受害。」

有居民向本報報料，指該村有不負責任狗主，明知自己所養的兩隻狗會咬貓，但仍放任不理，她在2022年走失了愛貓，結果卻被那狗主的狗狗咬，住院兩晚後不幸離世，只是當時因為鄰里關係，而且自己走失貓貓也有疏忽，因此沒有追究。

然而，今年3月再有兩隻貓被咬死，本月14日再有一隻貓懷疑被咬死，該狗主聯絡阿棍屋流浪毛孩善始善終接走屍體。

她說：「那隻貓平時是由街坊和我餵，貓貓失蹤了一晚，街坊問他有沒有見過那隻白色貓時，他承認是自己的狗叼到他家閘外。」她表示，對方的狗狗每次咬死貓，都會將貓屍叼回他家閘外，有街坊勸對方時，對方竟說自己沒辦法，更反指街坊應將貓貓全帶回家養。

她強調，這些慘劇本來可以避免，只要狗主肯自己牽繩帶狗散步，「他每晚都會打開閘讓兩隻狗自己出去一個多小時，完全沒有理會兩狗在外面做什麼，其實他只要自己牽繩帶狗，便不會發生這些事。難道有貓生活在附近是他們的錯嗎？不希望慘劇不斷重演。」

一隻社區貓本月突然失蹤，餵貓人問狗主，對方提供相片證實被自己的狗狗咬死。

不負責任狗主明知所養兩狗會咬貓，亦放任他們自由在村中跑，貓貓被咬死後會被狗狗叼回家閘門外。

報料居民的愛貓數年前走失後被該狗主所養的狗咬傷，住院兩日終不治。

一隻放養貓疑被該狗主狗狗咬傷，幸運生還獲救。

