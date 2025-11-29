精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
放映廳鬧床蝨 法國國家電影資料館閉園1個月
（法新社巴黎28日電） 法國國家電影資料館今天表示，由於近日發現床蝨，包括好萊塢明星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）舉辦大師講堂期間皆有目擊，決定暫時閉館進行消毒。
這座在國際間享有盛譽的電影資料館兼電影園發布聲明指出，將自28日起關閉館內4座放映廳，預計封館一個月。
聲明中提到，這項臨時閉館是在陸續傳出床蝨通報後決定，以確保觀眾「擁有絕對安全且舒適的觀影環境」。
今年11月初，多名觀眾向法國媒體反映，在一場雪歌妮薇佛主持的大師講堂時遭床蝨叮咬。雪歌妮薇佛以電影《異形》等作品聞名且獲奧斯卡提名。
有人向法國《巴黎人報》（Le Parisien）透露，曾目睹床蝨在「座椅和衣物上爬行」。
法國國家電影資料館位於巴黎東區，目前有3座放映廳對外開放，第4廳則供教育活動使用。
館方說「所有座椅將被拆卸，並多次以攝氏180度的乾蒸氣分別處理，之後再由犬隻進行系統性檢查」。地毯也將採取「同等級」處理方式。
其他區域將照常開放，包括目前正展出的美國演員暨導演奧森威爾斯（Orson Welles）主題展覽。
