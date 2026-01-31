八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
放蟑螂入飯菜4次勒索餐館 食客判緩刑
【on.cc東網專訊】內地最高人民法院、最高人民檢察院、國家市場監督管理總局日前聯合發布規範職業索賠維護市場秩序典型案例。其中包括一宗消費者在餐館就餐時惡意投放蟑螂並要挾商家、索取財物案，最終其因犯敲詐勒索罪獲刑。
案中被告蘇某2024年1月因敲詐勒索餐飲商家被行政拘留。同年3月至4月，蘇某在北京市多間餐館就餐期間，將事先準備的蟑螂投入飯菜，以吃出蟑螂、舉報餐館違反食品安全法為要挾，5次向餐館要求免單和索要賠償，其中4次索得共1,663元（人民幣，下同，約1,882港元）。
北京市場監管部門接到餐館反映後，通過實地核查餐館後廚、查閱現場閉路電視畫面、排查投訴舉報數據等，發現蘇某以同樣方式在多間餐館提出索賠，涉嫌敲詐勒索犯罪，遂移送公安機關。蘇某到案後認罪悔罪，退賠被害單位全部經濟損失並取得部分被害單位諒解。鑑於蘇某犯罪情節較輕，沒有再犯罪的危險。據此，法院以敲詐勒索罪判蘇某有期徒刑6個月，緩刑1年，並處罰3,000元（約3,400港元）。
