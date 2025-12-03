放閃老公！孔曉振爆Kevin Oh看愛情戲會吃醋

▲45歲孔曉振（如圖）在昨（2）日接受採訪狂放閃老公，不只爆料Kevin Oh看愛情戲會吃醋，還曝光兩人的生子計畫。（圖／孔曉振IG@rovvxhyo）

[NOWnews今日新聞] 45歲韓國女星孔曉振與小10歲韓裔美籍創作歌手Kevin Oh於2022年結婚後，老公在隔年12月就入伍，自己只能開始獨自過日子，常常淚流整晚、難以入睡，直到今年Kevin Oh退伍後，兩人才回歸甜蜜生活。而昨（2）日，孔曉振接受採訪，直接狂放閃老公，不只透露Kevin Oh會對她演愛情戲吃醋，被問到生孩子的計畫時，她也大方表示：「我不會辜負大家的期待」。

孔曉振在昨日為宣傳電影《樓上的人們》接受了韓媒的採訪，並提到了與老公Kevin Oh的甜蜜生活。孔曉振被問到婚後有沒有改變選作品的標準，她坦承有點變化，並表示會思考老公看到後的想法，「因為Kevin不是演員，所以會覺得愛情戲這種有點奇怪，我跟他說『要習慣』，他就跟我說『好奇怪，我不要看那段』，到現在還這樣吃醋，讓我很感謝，我覺得他這樣很可愛」。

廣告 廣告

▲孔曉振老公Kevin Oh在退伍後，馬上PO出與老婆的人生四格照放閃。（圖／Kevin Oh IG@kevinoh_）

孔曉振被誤會懷孕 她大方喊：不會辜負大家期待

除此之外，孔曉振最近因社群照片，而被誤會懷孕，她也提到這件事，「我知道大家都在等待，一開始覺得這是很私人的事情，但看到好友結婚後，我也會問這種問題，才知道原來大家都是以這種心情在期待，所以我不會辜負大家的期待」。

Kevin Oh剛結婚就入伍 孔曉振自爆每次分別都在哭

孔曉振在2020年大方認愛Kevin Oh後，於2022年正式步入婚姻。不料Kevin Oh於2023年12月入伍，服役於韓國陸軍第21步兵師，在今年6月才正式退伍。事實上，擁有雙重國籍的Kevin Oh，其實不需要服韓國兵役，但是因為夫妻都在韓國發展演藝事業，他考量未來家庭和工作，選擇完成兵役。

而這讓孔曉振才剛新婚，就要面臨分別，她也在這次採訪中提到這段特別的經歷，表示兩人戀愛2年、結婚不到1年，老公就要當兵，「就跟在送戀人一樣，每次不得不分開的時候都會哭，還會寫信」，而這樣的分別，也讓孔曉振認為是夫妻倆更加珍惜彼此的原因，「就跟異地戀情侶一樣，對我們來說是很特別的時間，製造了許多回憶」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

孔曉振曾戀《魷魚遊戲》的他！昔認不婚主義 小10歲老公打破原則

孔曉振尪曬「人生四格」放閃！差10歲姐弟戀 岳母曾反對：瘋了嗎

孔曉振老公Kevin Oh退伍！她曾因分開哭整晚 2人將離開韓國生活