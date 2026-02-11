黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
放題優惠2026｜10間$200有找點心/片皮鴨/火鍋放題推薦！最平$88起食筍尖鮮蝦餃/原隻鮑魚灌湯餃/潮汕手切牛肉一人一鍋
今次推薦10間$200有找抵食的點心及火鍋放題優惠！立即睇內文：
出名喜歡美食的港人，對於可慢慢歎任食任飲放題可說要求高，想食到飽又過癮？今次就大家大家整理10間$200有找精選港式點心、火鍋放題優惠，由片皮鴨點心、潮汕牛肉火鍋，到鮑魚海鮮，價錢親民、菜式實在，無論約朋友聚餐、家庭週末brunch，定係情侶約會，都搵到心水選擇。
1. 富臨皇宮：2小時片皮鴨點心放題
富臨皇宮係粵菜老字號，歐洲宮殿風裝潢氣派十足，52折後人均$99起，午市2小時點心放題，送四式定食包括：和味鮑魚、流心蛋、沙律菜同瑤柱灌湯餃，每位一份。點心菜式豐富，由蟹籽燒賣到鮮蝦米網腸粉現點現做，片皮鴨外皮酥脆肉嫩滑，餅皮煙韌配甜麵醬一流，柴灣、九龍灣、屯門分店任揀，性價比爆燈適合中午小聚
【43折】2小時片皮鴨點心放題｜敬送 四式定食 (每位一份)｜午市堂食（柴灣店/九龍灣店/屯門店）
優惠價：$99/位｜
原價：$228
柴灣分店
地址：香港柴灣康民街118號康翠台商業中心6樓（地圖）
九龍灣分店
地址: 九龍九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓（地圖）
屯門分店
地址: 新界屯門海榮路22號中央廣場地下及1樓（地圖）
2. 雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑：超值冬日片皮鴨3小時放題
雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑店超值片皮鴨3小時放題絕對係王道！茄汁煎焗大虎蝦每位1隻、雲南野菌燉響螺湯1盅、蠔皇6頭鮮鮑魚伴椎茸，片皮鴨任食外皮鬆化肉滑，仲有老壇酸菜魚、白灼海生蝦、酥脆廣島蠔、蟹籽燒賣皇、奶皇千層糕等點心熱菜齊全，紅白餐酒生力啤酒無限暢飲，多款甜品收尾。
【45 折優惠】超值冬日片皮鴨3小時放題
優惠價：$168/位｜
原價：$368
雲海匯
地址：深水埗深旺道38號海達邨二期平台1樓1-01號舖（地圖）
囍慶科學園
地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓（地圖）
囍慶顯徑
地址：大圍車公廟道69號顯徑商場A翼3樓301A號舖（地圖）
3. 囍慶科學園：4 小時任食點心鮑魚放題
囍慶科學園4小時點心鮑魚放題，半價優惠後人均只需$108起，蟹籽燒賣皇滑嫩配特製醬、脆皮炸春卷金黃酥脆內餡豐富，鮮蝦餃、鮮鮑魚等多款點心海鮮小食任食，入座11:00-12:30最後落單14:30，東瀛清酒暢飲，午市放題性價比高，適合大班人食到盡。
【半價優惠】囍慶科學園｜4 小時東瀛清酒鮮鮑魚、點心、海鮮、小食任食放題
優惠價：$108/位｜
原價：$210
囍慶顯徑
地址：大圍車公廟道69號顯徑商場A翼3樓301A號舖（地圖）
4. 逸龍軒：任點任食午市點心放題
逸龍軒的3小時午市點心放題，63折優惠只需人均$188起，每位送原隻鮑魚伴花菇、蒜蓉銀絲蒸生蠔（隻），點心選擇亦非常多，包括：金邊鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、蒜香蝦春卷、XO醬炒蘿蔔糕、逸龍一品炒飯等，放題性價比高，適合大班人食到盡。
【63折優惠】任食任點3小時｜午市點心放題｜任食2位起
優惠價：$188/位｜
原價：$298
逸龍軒
地址：北角英皇道665號北角海逸酒店3樓（地圖）
5. 牛大爺清湯腩：120分鐘潮汕牛肉火鍋放題
牛大爺清湯腩120分鐘潮汕牛肉火鍋放題，多款牛肉片任食任飲，另送海鮮拼盆（海蝦、台山蠔、龍躉、墨魚）、磯煮鮑魚、三文魚刺身，買1送1折後人均$144起，兒童90cm以下免費，一人一鍋新鮮現切，冬天暖身必食！
【買1送1】120分鐘潮汕牛肉火鍋｜任飲任食｜送海鮮拼盆、磯煮鮑魚、三文魚刺身｜荃灣分店
優惠價：$144/位｜
原價：$308
牛大爺清湯腩葵芳店
地址：興芳路177號葵芳廣場地下19號鋪（地圖）
牛大爺清湯腩荃灣店
地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心10樓（地圖）
6. 牛大帥天天鮮牛肉火鍋：120分鐘任食任飲放題
作為香港首間分店的牛大帥天天鮮牛肉火鍋，提供每日新鮮直送的優質牛肉與真材實料的火鍋體驗。從牧場到餐桌，嚴格把控每一份肉的品質， 以「新鮮不隔夜，美味不過時」為宗旨。120分鐘任食任飲放題低至買二送一，折後人均$199起即可享受8款潮汕手切牛肉任食：嫩牛肉、牛𦟌、匙仁、雙層肉、匙柄、吊龍、牛胸油、牛舌，每位更送刺身頭盤定食 (三文魚、紅酒鵝肝、北寄貝)。
【低至買二送一】潮汕手切牛肉｜120分鐘任食任飲放題｜一人一鍋｜旺角分店
優惠價：$199/位｜
原價：$338
牛大帥天天鮮牛肉火鍋
地址：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地庫R1號舖（地圖）
7. 陶源酒家：120分鐘無限任食點心放題
出名食任食點心放題的陶源酒家，同樣有CP值極高的120分鐘無限任食點心放題，買一送二優惠後人均$96起，放題點心清單：筍尖鮮蝦餃(件)、蟹籽燒賣皇(件)、姬松茸遼參粉果(件)、蠔皇鮮竹卷(籠)、、醬皇蒸鳳爪(籠)、潮州蒸粉果(件)、山竹牛肉球(件)、北菇棉花雞(籠)、鮮蝦菜苗餃(件)、豉蒜蒸排骨(籠)、鮑汁叉燒包(件)、香麻流沙包(件)、三色蟹粉小籠包(件)、家鄉咸水角(件)、鮮蝦腐皮卷(件)、奶皇千層糕(件)、古棉馬拉糕(件)、養顏紅棗糕(件)、黑椒味菜大腸(籠)、煎釀青尖椒(件)、紅米珍珠雞(件)、鮑汁炆鳳爪(位)、香煎蘿蔔糕(件)、韭黃鮮蝦腸粉、午爐叉燒腸粉、香茜牛肉腸粉、軟滑布拉腸粉、瑞士汁乾牛河、豉椒炒排骨河、星洲炒米粉、豉油皇炒麵、瑤柱蛋白炒飯、揚州蝦仁炒飯、雪菜火鴨絲炆米、參菇炆伊麵，選擇豐富！
【買一送二】 120分鐘無限任食點心放題｜新點心．片皮鴨放題｜每位額外送 原隻鮑魚灌湯餃｜午市堂食
優惠價：$96/位｜
原價：$288
地址：
灣仔菲林明道 8 號大同商場 1 至 2 樓 (地圖)
尖沙咀加連威老道 98 號東海商業中心地庫 1 樓 (地圖)
旺角豉油街 118 號(仕德福酒店) (地圖)
九龍灣常悅道 9 號企業廣場 1 期地下 (地圖)
九龍觀塘成業街 7 號東廣場 2 樓 201-204 號舖 (地圖)
新界將軍澳康城路 1 號康城第四層 418 號舖 (地圖)
8.龍悅：午市3小時點心放題
龍悅午市3小時點心放題，同樣豐富選擇，55折優惠後人均$88起，慢慢歎港式早茶feel。點心放題包括：水晶鮮蝦餃、順德鯪魚球、蟹籽燒賣皇、瑤柱灌湯餃、豉蒜蒸排骨、流沙奶黃包、黑椒金錢肚、陳皮牛肉球、鮮蝦菜苗餃、北菇棉花雞、香芋鴨腳扎、京式紅油抄手、蠔皇鮮竹卷、乾蒸牛肉燒賣、香煎蘿蔔糕、豉汁蒸鳳爪、南乳蒸豬手、香煎芋頭糕、潮州蒸粉粿、臘味糯米包、香滑芝麻包、薑汁雞包仔、瑤柱珍珠雞、香滑芝麻糕、蠔皇叉燒包、原籠古法馬拉糕、清甜紅棗糕、韭黃鮮蝦腸、蜜汁叉燒腸、香茜牛肉腸、布拉米皇腸、抽乾炒牛河、豉油皇炒麵、豉椒排骨炒河、瑤柱蛋白炒飯、懷舊星洲炒米、欖菜四季豆炒飯、韭王乾燒伊麵、雪菜火鴨絲炆米。
【55折優惠】午市3小時點心放題｜沙田分店｜2位起
優惠價：$88/位｜
原價：$158
龍悅 (火炭)
地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓（地圖）
9. 享慢煮意：90分鐘無限暢飲精選美酒放題
最想搵個舒適位子，慢慢歎杯杯美酒，配小食過癮唔使諗價錢！享慢煮意的90分鐘無限美酒放題絕對不能錯過，4折優惠後人均$198起，酒水選擇夠多元化，氣泡酒部分有法國NV CornerStone Sparkling Brut，清新果香帶細緻氣泡，好開胃；意大利Prosecco Poggio Del Vigneti輕盈微甜，經典開胃首選；更有Verga Moscato d'Asti DOCG 2021，蜜桃杏仁味超受女士歡迎，三款任飲。玫瑰酒就推法國Estandon Quintessence Rose 2023，草莓瓜果香氣濃郁，冰鎮飲特別過癮，夏天定冬天都適合配搭小食。紅酒陣容有Le Choix d'Edmond Bordeaux Rouge，經典波爾多黑加侖果香濃厚；Cellier Des Princes Merlot 2022柔順易入口；澳洲Jacob's Creek Cherry Red 2019帶櫻桃甜美，適合不太懂酒的朋友慢慢試。白酒方面，Domaine Guillaman Chardonnay 2023奶油熱帶果風味豐富，Sauvignon Blanc 2023則係青蘋果柑橘清新款，兩支都好配海鮮同沙律。
【4折】歡樂時光 16:00-21:00｜90分鐘無限添加｜葡萄酒&小食甜品
優惠價：$198/位｜
原價：$488
享慢煮意 (尖沙咀)
地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 6樓L608號舖（地圖）
10. 羲和雅苑：90分鐘北京烤鴨、酸菜魚水煮魚放題
羲和雅苑以北京烤鴨聞名，廚師用天然穀飼鴨烤50分鐘，片出88片精華肉，外皮酥脆內裡嫩滑。東涌店、尖沙咀分店90分鐘限時放題，65折優惠後人均$160起，選「北京烤鴨、酸菜魚水煮魚+張氏獅子頭+10多款經典小菜主食」，烤鴨現片現上，脆皮蘸跳跳糖舌尖爆裂、嫩肉配芥末心動、鴨腿轉八寶盒好玩又夠味；四川水煮魚麻辣鮮香、酸菜魚酸辣開胃，獅子頭軟糯入味，小菜主食如宮保雞丁京式小籠包任揀。
【65折優惠】90分鐘限時任食點心片鴨放題
優惠價：$160/位｜
原價：$248
羲和雅苑 (尖沙咀分店)
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OTE203號舖（地圖）
羲和雅苑 (東涌分店)
地址：東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖（地圖）
