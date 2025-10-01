綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
放題優惠｜中環西餐廳推任食日法澳生蠔買一送一 自家製黃油蟹粉意大利捲捲粉/豪食魚子醬（有片）
約會想優雅又盡情食大量好食海鮮嗎？即看內文：
不少人都愛吃生蠔，但生蠔一隻價錢都不便宜，但中環西餐廳L'AMOUR推出無限任食生蠔、魚子醬跟海鮮！除了生蠔外，自家製黃油蟹粉意大利捲捲粉同樣任食，另外還有齊前菜、湯、主菜等，款款精美，絕對不是普通放題質素！
3款高質生蠔
平時食有生蠔的自助餐動不動都要六、七百位起跳，但L'AMOUR現在正在做買一送一優惠，只需$499/位，超級抵食！套餐包括任食時令生蠔，現在就有日本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔和澳洲哥芬灣生蠔，款款口感跟味道都不同，而且十分新鮮！
而除了生蠔外，還有魚子醬、麵包蟹、青口、帶子等等都是任食！熱食方面就有超級惹味的自家製黃油蟹粉意大利捲捲粉，啖啖蟹粉，令人食唔停口！單單是以上的海鮮已經非常容易回本，但套餐還包括前菜、餐湯、主菜跟甜品！主菜包括黃油雞卷海鮮配煙燻野椒醬、傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、黑啤極黑安格斯牛肋骨、橡果伊比利亞豬面肉等！絕對不比普通西餐廳差！
Y Buffet評價：水準高過好多放題店！
評分：5/5
KKday：【可即日下單｜獨家半價優惠】精緻佳餚4道菜 + 無限任食海鮮、魚子醬、蟹粉、生蠔、麵包蟹｜無限任食日本宮城生蠔 / 法國諾曼第生蠔 / 澳洲哥芬灣｜保證回本｜全日供應
特價：$499/位｜
原價：$1,288/位
Klook：【獨家買一送一】無限任食生蠔豪華盛宴｜日本宮城生蠔 / 法國諾曼第生蠔 / 澳洲哥芬灣 ＋ 5道菜＋ 塔斯曼尼亞海膽多士
特價：$898/2位｜
原價：$1,796/2位
L'AMOUR 中環分店
地址: 中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖（地圖按此）
電話：4414 3313
