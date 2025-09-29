放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？

近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。

千海水產事件引關注 黃傑龍：顧客已算配合

事件發生於荃灣廣場「千海水產」，一對男女被發現將放題食材偷偷放入環保袋，職員即場制止並要求交還。黃傑龍在商台節目中表示，涉事男子雖然明顯貪心，但「態度算配合」，氣氛並未惡化。他又透露，餐飲集團過去遇過不少更棘手的情況，例如有顧客違規後「惡人先告狀」，甚至要求見老闆。

黃傑龍亦以AI改圖，去現場打返張卡，「Cosplay」徒手拎肥牛的涉事男子。（黃傑龍Facebook圖片）

放題可唔可以打包？業界觀點與風險

一般火鍋放題並無「明文指引」允許打包，多數店舖會勸喻顧客避免浪費，但亦強調「食物安全」問題，因為食材帶走後難以保證衛生及保存。黃傑龍坦言，若遇上嚴重浪費，部分食肆會收取額外費用，但大多數情況仍以勸喻為主。

事件發生於荃灣廣場「千海水產」，一對男女被發現將放題食材偷偷放入環保袋，職員即場制止並要求交還。（Yahoo Food圖片）

徒手拎肥牛涉事男子。（影片截圖）

牛一推「放題外賣盒」 全港唯一放題打包新玩法

日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈於10月推出「放題外賣盒」計劃：逢星期一晚上5點後，兩位選擇「澳洲和牛或以上放題」的客人，即可獲贈一個外賣盒。外賣盒限重250g，如需額外盒子則每個收費$50。超重會視作剩餘食物，需繳付浪費食物費用，講明叫大家「咪做大嘥鬼」。雖然規矩多多，但作為「可能係全港唯一可以打包的日式火鍋放題」，既能減少浪費，又滿足食客「食唔晒帶走」的需求，一眾網民都表示：「抽得咁快」、「可惜唔可以袋成袋肥牛」。

真係抽得好快，10月要去幫襯吓了。

放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？（Openrice圖片）

