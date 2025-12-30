放題2026｜旺角馬辣火鍋放題$188起任食安格斯牛/廣島蠔＋任飲1664！1月1日限定免費升級攻略

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
只要做齊一個步驟，即可以平價錢食到最貴的套餐，即睇內文：
即將踏入2026年，想搵個地方食餐好？開業8年的馬辣台式鴛鴦火鍋宣布推出全新放題餐單，祭出超狂的「1月1日限定優惠」，只要做齊一個步驟，即可以平價錢食到最貴的套餐！加上午市由 $188 起可以無限時任食 4.5 小時，絕對是元旦聚會、宵夜開餐的性價比之選！
元旦限定！1月1日必搶「免費升級」食廣島蠔＋封門柳
為了慶祝踏入2026年，馬辣推出了震撼的「一日限定」優惠。只要提前預約訂座並於1月1日惠顧新餐單的B餐（成人$238），即可免費升級至 C 餐（成人原價 $268）！升級後有咩食？ 除了原本的安格斯牛、極尚無骨牛小排外，升級 C 餐後即解鎖兩大人氣部位：牛胸爽及封門柳，更可任食鮮甜肥美的廣島蠔。用 B 餐價錢食 C 餐享受，這招「免費升級」絕對要記低！
午市無限時 vs 晚市宵夜更抵食！最平$188起
馬辣今次的定價相當進取，無論你是「大胃王」抑或「夜鬼」都照顧到：午市無限時（12:00 - 16:30）：只需 $188 起，就可以由中午 12 點食到下午 4 點半，足足 4.5 小時任飲任食，最適合想慢慢歎、傾偈的朋友聚會。晚市及宵夜時段：晚市 A 餐（特選安格斯牛、海生蝦等）成人 $218 起；若在晚上 9 時後入座，更可享宵夜價 $188！火鍋供應至凌晨 1 點，旺角宵夜又有新落腳點。
11款湯底＋任飲1664生啤＋DIY棉花糖
放題最緊要多選擇，馬辣提供 11 款特色湯底，當中招牌台式麻辣鍋（分大中細辣）及清熱的黃豆涼瓜湯最受歡迎。飲品方面，除了台式花茶，最大賣點是可以任飲 1664 生啤，邊打邊爐邊飲啤，人生一樂也！甜品區亦不馬虎，有自家製即燒焦糖燉蛋、麵包布甸及即製窩夫，現場更設有趣味十足的即製棉花糖機，大人小朋友都玩得開心。
4大隱藏優惠碼：生日送人頭、離座減$40
除了元旦優惠，餐廳還有一系列常設優惠支持留港消費（只限晚市）：
早走有著數：惠顧放題並於晚上 7 時前離座，每位即減 $40！
生日優惠：6 人入座，即享 1 人免費，最適合大班朋友慶生。
消費單據優惠：憑任何全港消費單據，晚市每枱可減 $20。
學生優惠：出示學生證全日減 $10。
(註：以上優惠受條款及細則約束，不可同時使用，詳情請向店員查詢。)
馬辣台式鴛鴦火鍋
地址：旺角彌敦道 601 號創興廣場 14 樓(地圖按此)
電話：2356 7890
營業時間：中午 12 時 - 凌晨 1 時
收費備註：星期五、六、日公眾假期及前夕加 $10；另收加一服務費。
