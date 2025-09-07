打風｜天文台評估需否周日晚上改發更高信號
放養狗中牛蜱熱流血不止 醫治後情況穩定急尋暫托
【動物專訊】放養狗能得到多少愛？估計約3歲的狗女「阿黃」，居所就是主人間屋的門外，平時四處跑找垃圾吃，直到早前不幸患上牛蜱熱，不斷流血，主人便決定棄養。熱心義工彭小姐將阿黃救起，帶到毛守獸醫中心醫治，經過輸血後，總算情況穩定下來。阿黃因為一場病失去了居所，彭小姐希望幫她找到暫托家庭，告別過去艱苦危險的放養生活。
彭小姐表示，之前跟阿黃只是見過幾次面，「每當你要走的時候，她會很乖送你出村口，然後自己返回家中，但她所謂的家，其實只是門口，又熱又多蚊咬，又要吃一些人類不吃的廚餘，完全當她是廚餘機。」
數日前她看到阿黃的嘴流血，聽家人說得知阿黃日前已出現這問題，她於是幫阿黃止血，但發現根本流血不止，於是急送往獸醫診所，發現原來是中了牛蜱熱。
彭小姐說：「幫她打了止血針，但仍然繼續流血，而那所謂的主人已經決定棄養，我不忍心下帶她返家中照顧，而她仍不斷流血，足足流了5日。」
因為流血情況實在很嚴重，彭小姐帶阿黃到毛守獸醫中心進行緊急輸血及輸黃金水，現時情況已穩定下來，應沒有生命危險。
彭小姐形容，阿黃很懂性，亦善解人意，是很乖很生性的狗女，希望她可以真正入屋，找到真正愛她的主人。阿黃現在急尋暫托家庭，如願意幫忙照顧這個乖乖狗女，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與彭小姐聯絡。
