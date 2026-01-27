政制局常秘空缺 楊何蓓茵指已有合適人選

【Now新聞台】曾國衞辭職，而局內常任秘書長亦空缺，被問到政府如何確保政制及內地事務局順利運作，公務員事務局局長楊何蓓茵指已有合適人選。

楊何蓓茵：「其實我們已找到合適人選來填補這個職位，我認為這位人選很快會調任至政制及內地事務局，我們會非常迅速地處理這件事。(何時會公布？)我想我們會在數日內公布。」

#要聞