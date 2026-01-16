政府上半年修例改善醫委會投訴處理機制 盧寵茂首場諮詢會會見病人組織

【Now新聞台】政府將於上半年向立法會提交條例草案修訂《醫生註冊條例》，改善醫委會投訴處理機制。醫務衞生局局長盧寵茂主持首場諮詢會議，會見病人組織代表。

盧寵茂稱，公眾對醫委會積極履行維護醫生專業水平和操守的主體責任有極高的期望，而病人組織是重要的持份者，在會上提出極具建設性的建議，他期待和其他持份者繼續深入討論，探討完善醫委會投訴處理機制的方案，維持公眾對醫生專業的信任。

而醫衞局正審視醫委會早前提交的完善投訴處理機制報告，會考慮當中的建議，以及醫委會的運作需要提出修訂《醫生註冊條例》。

#要聞