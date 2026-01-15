政府中藥檢測中心永久大樓第二季起分階段投入服務 部分設施將開放予市民參觀

【Now新聞台】位於將軍澳的政府中藥檢測中心永久大樓會於第二季起，分階段投入服務。

大樓佔地逾1.7萬平方米，設有7間中藥標本館，部分展館會展出3500份國家藥監局贈與的珍貴中藥標本。另外，大樓內還設有標本實驗室，予藥劑師、生藥學家等作科研用途；室外則種植了180種特色藥用植物的「神農本草園」等設施，將開放予公眾參觀。

衞生署表示，期望藉著中心的開放，推廣中醫藥的文化。

衞生署助理署長(中醫藥)方浩澄：「主力都是集中做中藥的標準，以及中藥檢測方法的開發，但是同時也可以強化了我們香港作為中醫藥走出國際的橋頭堡作用。另外，中藥標本館以及中藥實驗室，我們未來都會開放給市民預約參觀，變了可以多一個功能，將中醫藥作為中華文明瑰寶傳給市民。」

