政府人造斜坡事故率高私人1至3倍 部分5年4傾瀉 申訴專員提改善建議

山泥傾瀉

申訴專員公署完成首項主動調查，檢視防治山泥傾瀉工作及政府人造斜坡管理。報告指，本港近十年每年錄得平均約214宗山泥傾瀉事故，較之前25年跌近三分一；期內超過四成涉政府人造斜坡，涉私人人造斜坡的約為5%。部分政府斜坡3年內再出事，個別更在5年內不同部分發生4次事故。公署提出32項改善建議，包括優化納入防治計劃的準則、加快高風險天然山坡工程、研究事故原因、引入人工智能監測，以及加強跨部門協作共享數據。

全港約六成土地面積由天然山坡覆蓋，另有大量人造斜坡。截至2024年12月，全港有約6.1萬個已登記的人造斜坡，政府人造斜坡逾3.86萬個，私人人造斜坡有逾1.58萬，另有6,300多個混合責任人造斜坡。公署早前審視了不同數據、資料，以及7次實地視察作調查。

專員公署指，由2015至2024年的10年，每年錄得平均約214宗山泥傾瀉事故，較1989至2014年的每年平均約300宗，跌近三分一。就人造斜坡方面，期內，逾四成涉及政府人造斜坡，5%涉及私人人造斜坡。公署指，政府人造斜坡的數量顯著高於私人人造斜坡，因此涉及政府人造斜坡的事故數字較高，屬可以理解。撇除兩類人造斜坡的實際事故數目差異後，公署發現，在2020至2024年，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率(按年介乎0.1%至0.6%)高於私人人造斜坡(介乎0.03%至0.3%)，相差一至三倍。

公署指，兩者按年事故比率均低於1%，而近八成政府人造斜坡事故屬「人命後果類別」第2及第3級，公署認為對於政府人造斜坡發生事故的比率高於私人的，仍值得當局持續關注。

就天然山坡，土拓署透過長遠防治山泥傾瀉計劃，對風險較大的天然山坡做風險緩減工程。公署審視自2008年的9宗嚴重山泥傾瀉，多數涉及天然山坡，大部分在事發前，未被納入長遠防治山泥傾瀉計劃，或在計劃中處於較低優次，未有展開實際工程研究。

公署提出32項改善建議，包括優化揀選天然山坡及政府斜坡納入長遠防治計劃的準則，土拓署應積極研究加快為3個已納入長遠防治山泥傾瀉計劃，與筲箕灣耀興道的地質狀況相似的天然山坡，開展風險緩減工程的可行性；研究政府斜坡事故原因並制定應對措施；善用人工智能及大數據提升監測及維修審核；以及加強跨部門協作，利用中央斜坡維修資料庫及「智慧斜坡記錄冊」共享數據。

