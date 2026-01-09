政府今日起收集宏福苑業主意願 以推展長遠安置安排

【on.cc東網專訊】政府表示，社署「一戶一社工」今日(9日)起會陸續聯絡宏福苑業主，收集他們對不同長遠安置安排的初步意願。目標是在本月中下旬取得業主的回應，進行分析。

就長遠安置方面，政府表示，留意到業主和社會有不同的想法，例如有希望政府收購業權、有希望讓宏福苑業主優先購買居者有其屋計劃單位；部分盼原區安置、部分則接受跨區安置；有建議原址重建，但同時亦有指所需等候時間太長等。

政府希望，可以有系統地全面收集宏福苑業主的意見，進一步聽取和歸納他們的意願，例如在處理長遠住宿安排上，政府應考慮哪些重要原則，以及業主對不同長遠安置選項的初步意願等，作為政府下一步後續工作的參考。

火災發生後，政府為受影響宏福苑居民安排應急住宿。現時逾4400名居民入住包括酒店、青年宿舍／營舍、過渡性房屋、房協項目或屯門寶田中轉房屋的單位。由去年12月22日起，「大埔宏福苑援助基金」亦向每個宏福苑單位的業主，分段發放為期兩年最多達30萬元的租金補助，讓他們在安排住宿上更具彈性及有更多選擇。

