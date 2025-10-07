政府停擺影響美機場 柏班克6小時無航管人員

（法新社洛杉磯6日電） 受到美國聯邦政府停擺影響，加州好萊塢柏班克機場（Hollywood Burbank Airport）今天晚間一度無空中交通管制人員值班。

加州州長紐松（Gavin Newsom）在社群媒體X發文說，受到聯邦政府停擺影響，好萊塢柏班克機場今天下午4時15分至晚間10時的約6小時期間，沒有任何航管人員。

FAA發布公告指出，「柏班克塔台航管人員為零」，人力不足之下，航班的間隔和流量已被限制，飛往這座機場的班機在出發地被延誤了約2個半小時。

當地電視台ABC7表示，該台記者與機場查證後，證實柏班克確實出現無人駐塔的空窗期，相關調度工作改由聖地牙哥（San Diego）團隊接手與進、出場航班進行聯繫。

機場發言人表示，機場持續營運，並提醒旅客出發前應先確認航班最新狀況，以因應可能的誤點或取消。