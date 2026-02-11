政府公開招聘兩部門首長 食環署長、新聞處長起薪點近28.8萬元 須具「政治觸覺」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府今（11 日）刊登職位空缺，當中包括兩個首長級職位，以月薪287,990元至296,535元公開招聘食物環境衞生署署長、政府新聞處處長，入職條件包括具「政治觸覺」，及可處理政治敏感議題。

食物環境衞生署為環境及生態局轄下部門，據招聘廣告，署長入職條件包括「具有敏銳的政治觸覺，能夠處理政治敏感議題」，如具豐富的員工管理、推動組織改革的經驗、具執法工作的知識和經驗將獲優先考慮。

其他條件包括須持本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；至少15年行政及管理經驗，包括至少7年擔任高級職位經驗；熟悉政府體制及龐大財務資源的管理；卓越領導才能；政策、執法和運作方面具有策略性的視野，備有豐富的前瞻性規劃和組織能力；中英文書寫能力優良，並能操流利粵語、普通話及英語；在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

約滿酬金為薪金總額15%

政府新聞處處長直接向民政及青年事務局常任秘書長負責，入職條件包括「具備卓越智力、政治觸覺、交際及溝通能力、戰略思維及領導才能，並敢於面對變化及挑戰」。

新聞處處長主要職務與職責包括，監察媒體對政府重大政策和大型活動所作回應；因應《施政報告》、《財政預算案》和獲指派的其他重要施政措施與計劃，向行政長官、政務司司長與財政司司長提供公關策略方面的意見和支援；主動聯絡並接觸傳媒界，加強他們對政府施政理念及立場的認識；在本地及海外宣傳香港的正面形象等。

獲取錄的申請人將會按公務員合約條款受聘，為期3年，政府可酌情處理續聘安排。合約圓滿結束可獲發約滿酬金，將相等於基本薪金總額15%。 條款注明，受聘人不會在政府調任、晉升或調職。