政府再度局部停擺 美就業等關鍵數據發布順延
（法新社華盛頓2日電） 美國勞工部今天表示由於政府局部關門，備受關注的招聘與就業報告將延後發布。這代表經濟關鍵時刻的數據發布進一步受干擾。
雖然世界最大經濟體的美國近期呈穩健成長，去年年底逐漸攀升的失業率使分析師已在密切監測美國經濟相關數據，看就業市場有無衰落跡象。
美國去年12月失業率略有下降，但部分聯準會官員警告，近期撐起消費的勞動市場依然脆弱。
美國勞工部今天說：「由於聯邦政府局部停擺，勞工統計局（BLS）將暫停數據蒐集、處理與發布。」並說還會衝擊到原訂6日上午發布的就業報告。
這份朝聘與就業報告將於「政府經費恢復後重新安排時間發布」，一些其他報告也是如此。
不久前2025年底天數創紀錄的政府停擺，才導致大量經濟數據延遲發布，迫使決策者、金融機構與企業主得另覓替代管道取得數據。
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
沃什任命陷入國會僵局 聯儲局新主席要等到2027年？
沃什出任聯儲局主席的提名在參議院陷入拉鋸，特朗普與參議員 Tillis 各不退讓，若僵局持續，聯儲局或需安排臨時領導人應對過渡期。
巴士安全帶｜「集體甩轆」追責難 江玉歡否認議員「不知審甚麼」 劉兆佳促內部調查｜Yahoo
立法強制巴士乘客戴安全帶的法例實施僅 6 日，就被當局以「法律條文未能反映立法原意」為由暫時撤回，目前將盡快刪除相關條文。《明報》專欄「聞風筆動」今日（2 日）引述「官府中人」意見指，今次事件屬於「集體甩轆」，情況罕見，追究責任亦有一定難度，相信政府高層本周要處理。文章又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳說，政府應該內部調查事件，又指如果今次事件無人問責，公眾不會「收貨」。
葉劉淑儀：宏福苑大火調查需時 九個月後追責意義不大
大埔宏福苑大火引起社會關注，外界質疑有否官員需要承擔責任。新民黨主席葉劉淑儀接受電視節目訪問時，引述行政長官李家超指，若在獨立委員會調查未完成前，隨便要求官員問責並不公道，相信待調查完結後，特首才會作出決定。不過，葉劉淑儀指出，委員會調查需時九個月，屆時今屆政府任期所餘無多，亦接近下屆特首選舉，她反問「到時再問責又有何意義？」並強調若屆時撤換官員，亦需另覓人選接替，相信特首會適當處理。至於政府早前爆出購買冒牌食水事件，物流署前署長陳嘉信被撤回銀紫荊星章。葉劉淑儀直言，不滿意陳嘉信「不知情就無疏忽」的說法，認為署長不應只坐在辦公室等待下屬報告，而應主動檢討下屬工作，並了解招標過程是否需要更新。她強調，撤回勳章對陳嘉信而言已是一種懲罰，形容極少有退休的署長級官員遭遇此待遇，相信對他已是沉重打擊。
匈牙利入稟歐盟法院 要求撤銷進口俄羅斯油氣禁令
匈牙利政府入稟歐盟法院，尋求撤銷歐盟逐步禁止成員國購買俄羅斯原油和天然氣的措施。匈牙利在提交法院的文件中指出，能源制裁須由全體成員國一致同意；根據歐盟條約，成員國理應可自行決定從哪些國家進口能源；根據歐盟能源團結原則，成員國的能源供應必須得到保障，但有關禁令措施明顯破壞這項原則。 匈牙利外長西雅爾多表示，如果失去俄羅斯石油和天然氣，匈牙利將無法保障能源安全，亦無法維持降低能源費用的成果。他預計，訴訟可能持續1至2年，意味執政黨必須在4月勝出大選，才能繼續推進訴訟。 歐盟成員國部長早前通過，到明年底前，逐步禁止進口俄羅斯天然氣，其中依賴俄羅斯能源的斯洛伐克和匈牙利投反對票，保加利亞投棄權票。 (ST)#匈牙利 #歐盟禁令 #俄油 (ST)
日本眾議院選舉｜選前民調：自民黨達成單一政黨過半 最多可獲 306 席｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）將會舉行，自民黨和日本維新會聯合政府能否在 465 個議席當中取得過半數的 233 席，將會是首相高市早苗會否留任的關鍵。立場中間偏左的《朝日新聞》昨日按照（1 日）數據推算，自民黨跟維新會最多分別可以取得 306 席和 38 席，其中自民黨的席位會比起現時多超過 100 席，超額達成單一政黨過半的目標，甚至接近全體三份之二即 310 席的「修憲門檻」。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」最多只取得 87 席，比起目前席位減少接近一半。
川普未表態 美俄最後核武條約面臨失效
（法新社華盛頓31日電） 除非最後一刻有所改變，否則到5日，全球最後一個限制核武部署的條約將宣告終結。新戰略武器裁減條約（New START）是華盛頓與莫斯科之間最後的核武條約，隨著條約即將到期，對這兩大核武強國的限制也將失效。
西藏流亡政府大選 北京反對聲中登場
（法新社印度德哈拉丹1日電） 流亡藏人今天展開獨特的全球大選，為多數藏人未曾踏足的故土選出領導層。33歲候選人確吉堅贊（Gyaltsen Chokye）表示：「選舉…展現出，為西藏自由與獨立而奮鬥的精神代代相傳、從未中斷。」
德外長：對美中關係非等距 美國仍是歐洲及德國最重要夥伴
德國外長瓦德富爾周一在新加坡出席國際戰略研究所舉辦的講座時表示，雖然近期歐洲與美國的關係緊張，但德國對美國及對中國關係並非「等距」，德國始終與美國保持更密切關係。瓦德富爾指出，儘管目前有些議題令歐美疏遠，但美國仍然是歐洲及德國的最重要夥伴，歐洲在安全上仍然依賴美國。 對於加拿大及英國近期與中國達成貿易協議，瓦德富爾認為，「張開雙臂奔向國家主席習近平，所有問題就能迎刃而解，並成為重要夥伴」只是錯誤的答案。另外，瓦德富爾提到，歐洲各國在格陵蘭問題上團結一致，只要清楚劃定底線，就能捍衛自身利益。 (ST)#瓦德富爾 #德美關係 (ST)
提前55年！川普緊縮移民政策加速人口坍塌 美今年恐出現史上首次人口負成長
美國今年將迎來歷史性轉折點，可能出現建國以來首次人口負成長，這項預測較官方先前預估大幅提前數十年。 最新分析指出，移民銳減與持續低迷的生育率正共同推動這一劇變，而川普政府的嚴格移民政策成為關鍵催化劑。 數據顯示，美國人口普查局 2023 年曾預測人口下降拐點將在
中東局勢告急 伊朗最高領袖：若美伊衝突將演變為區域大戰
隨著美國總統川普威脅對伊朗實施軍事打擊，德黑蘭與華府之間的緊張局勢已升級至臨界點。伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)1 日發出強烈警告，宣稱美國若對伊朗發動任何攻擊，都將在整個中東地區引發一
核協議將成導火線！川普警告伊朗：不談判就「拭目以待」區域戰爭是否引爆
美國總統川普表示，若伊朗拒絕就核計畫達成協議，美國將不排除動武。隨著美軍龐大艦隊進駐中東、伊朗高層警告全面反擊，美伊關係急遽升溫，區域戰爭風險再度引發國際關注。
美與伊朗擬恢復核談判 川普：談不成恐釀壞事
（法新社杜拜／華盛頓2日電） 伊朗與美國官員今天透露，雙方本月6日將在土耳其恢復核子談判；美國總統川普警告，假如伊朗未能與美國達成協議，將會有「不好的事情」發生。在緊張局勢升溫之際，川普拒絕評論任何可能對伊朗採取的軍事行動，但他重申派往中東的「強大軍事力量」即將抵達該地區，其中包括一艘航空母艦。（
川普掃蕩移民行動被捕 5歲童獲釋返家
（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普政府強力掃蕩移民，一名5歲男童在明尼阿波利斯（Minneapolis）突襲行動中遭到拘留，事件震驚全球。川普政府辯稱，由於這名父親企圖逃避移民官員，移民暨海關執法局才會將孩子一同拘留。
范徐麗泰：議員應重視審議條例 行政立法互相制衡仍存在
【Now新聞台】立法會前主席范徐麗泰指，議員應重視審議條例草案的過程，並成為政府與市民之間的橋樑。 范徐麗泰於報章撰文就議員履職提出三點看法，她認為議員要重視審議條例草案，形容一條法律影響千家萬戶。法案委員會逐條審議時，應考慮各方面意見，達成大家接受及可行的方案，使條文符合訂立的初心及行之有效。議員亦應盡力向市民解釋政策，收集民意後向政府反映，亦要善用質詢及無約束力議案，協助市民了解不同方案的優劣。她又引述基本法起草委員會主任委員姬鵬飛指，行政立法應互相制衡及配合，但立法會過去給大眾的印象是制衡多於配合，甚至亂象叢生，無法正常運作，完善選舉制度後配合增加，而制衡依然存在。#要聞
伊朗媒體：總統裴澤斯基安下令開始與美國談判核協議
（法新社巴黎2日電） 伊朗媒體今天報導，總統裴澤斯基安已下令展開與美國的核協議談判。法斯通訊社（Fars）今天引述一名不具名政府消息人士的說法報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已下令與美國就核議題展開談判，但並未說明具體日期。
外交部：堅決反對美方執法部門無理盤查中企人員 促立即停止
中國外交部發言人林劍在例行記者會上，回應近期有中國企業人員入境美國時遭無端盤查一事時指，美方執法部門近期多次對中國企業人員進行長時間無理盤查、扣押並遣返，執法手段粗暴，嚴重侵犯中國公民的正當合法權益，嚴重破壞兩國正常的商務交流合作和人文交往氛圍，更與兩國元首釜山會晤關於加強經貿領域合作的共識嚴重不符。中方對此強烈不滿、堅決反對。林劍表示，敦促美方嚴肅認真對待中方關切，要求美國執法部門立即停止錯誤行徑，停止對中國企業人員的無端盤查，切實落實兩國元首重要共識，保障兩國人民正常友好交流。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。 (ST)
中方：支持委內瑞拉維護自身主權
美國突襲委內瑞拉，並生擒總統馬杜羅夫婦一個月。在北京，外交部發言人林劍指，美國霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平穩定，中方堅決反對，強調中方支持委內瑞拉維護自身的主權、尊嚴和合法權利，將同國際社會一道堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。 (WL)
據報英財政部推出最高10萬英鎊自願離職方案
《金融時報》引述消息報道，英國財政部正向官員提供最高達10萬英鎊(約13.7萬美元)的自願離職方案，作為削減財政部員工數目的計劃之一。 消息指，英國財相李韻晴計劃2030年前裁減該部門約2,100名員工中的300人，為政府機構行政成本削減16%的整體計劃之一。報道亦指，若自願離職人數未達標，英國財政部仍可能要求部分官員接受裁員。 《路透》報道，英國財政部發言人回應稱，當局規模已創歷史新高，應配合政府整體方針，透過自願離職計劃將規模縮減至更常態水平。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
中國駐韓大使︰從來沒有要求南韓選邊站隊
中國駐南韓大使戴兵表示，過去幾年，中韓關係經歷曲折，不符合雙方利益，近期兩國友好氛圍明顯升溫，雙方希望加強交流合作的呼聲日益增強。 戴兵接受韓聯社訪問時，被問到韓方是否可以對電影、電視劇、文藝演出等交流抱有期待，戴兵指兩國開展文化交流要重視相互尊重，照顧彼此舒適度，雙方經過近期的溝通，就循序漸進開展健康有益的文化交流達成重要共識。雙方主管部門可以就具體文化交流項目進行進一步溝通，相信雙方的文化交流會越來越多、越來越好。 至於在中美和中日關係緊張下，中方如何看待韓方的作用，戴兵指中國從來沒有要求南韓選邊站隊，相信韓方有智慧有能力並行發展韓中關係和韓美關系，亦最符合韓國的根本利益。他又呼籲中韓加強溝通，對日本的新型軍國主義苗頭和趨勢保持高度警惕。 在朝鮮半島問題上，戴兵對李在明政府推動緩局勢和接觸對話表示讚賞，中方將繼續以自己的方式發揮建設性作用，也願意與韓方保持溝通。 (WL)