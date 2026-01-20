政府冒牌水風波｜陳嘉信遭撤回銀紫荊星章授勳 3 名物流署人員表現未符水平 停發增薪點｜Yahoo

75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前