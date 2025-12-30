政府冒牌水風波｜ 財庫局：紀律調查完成 正徵詢律政司意見 以決定紀律行動｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府今年8月時爆出採購「冒牌樽裝水」事件，財經事務及庫務局成立檢討政府採購機制專責小組，及展開紀律調查。財庫局今（30 日）表示，專責小組已完成檢視現行政府採購制度的工作，紀律調查已在不久前完成，政府正審視調查報告的內容，並徵詢律政司意見，以決定應採取的紀律行動。

局方指，有關結果會盡快公布，預計於下月內完成，然後與專責小組的報告一併作總結公布。此外，政府物流服務署今日為港島和部分離島政府辦公室樽裝飲用水合約進行公開招標，在擬備招標文件、評審投標書及合約管理各個階段都加強相關要求，以協助防範詐騙行為。