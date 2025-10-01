回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
政府冒牌水｜審計署報告大致完成 林智遠：內容暫不便透露
政府早前採購到冒牌飲用水，審計署應財經事務及庫務局要求展開調查。審計署署長林智遠表示，已大致完成調查採購招標過程的報告，暫不便透露內容。
短期內與相關部門溝通
林智遠出席國慶酒會後表示，現正進行調查報告草稿，短期內會向相關部門發出報告再溝通，「等大家睇下所謂『事實』大家係咪同意」，之後就會發出建議。對於報告是否指出有人要被問責，他強調審計署只是做審計的份內事，內容不方便透露，但強調3個月內完成調查「一定冇問題」。
涉及事件的鑫鼎鑫商貿有限公司，政府在事發後已中止所有與其負責人有關聯的合約，該公司一名股東兼董事被控一項欺詐罪，提堂後被法庭拒絕保釋申請，需要還押候審。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/政府冒牌水-審計署報告大致完成-林智遠-內容暫不便透露/604714
