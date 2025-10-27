新任政府物流服務署署長郭黃穎琦履新(now新聞台畫面)

政府物流署早前捲入採購冒牌樽裝飲用水風波，新任政府物流服務署署長郭黃穎琦今日（27日）履新，接替已於9月19日展開退休前休假的陳嘉信。她表示，每個機構在發展時都會遇上問題及挑戰，自己上任後的首要工作是與部門同事溝通，了解物流署的工作和最新情況。

郭黃穎琦今早到北角政府合署上班，她表示近期在採購工作遇上挑戰，自己就任物流署署長一職後，期待與部門的專業團隊同心協力，一同檢討物流署的工作和制度，一同面對各種問題及挑戰，化危為機，以優化服務。





原先為行政長官私人秘書

郭黃穎琦表示期待與同事一起同心協力，秉持盡責盡心、採購為民，以及沒有最好只有更好的精神，落實做好部門工作。

廣告 廣告

郭黃穎琦原先為行政長官私人秘書，當局上月公布由她接替9月19日展開退休前休假的陳嘉信，出任政府物流服務署署長。財經事務及庫務局局長許正宇周日（26日）強調，即使相關人員現時已退休，也不會影響調查工作。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/政府冒牌水-新物流署長郭黃穎琦履新-與同事一起化危為機/612400?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral