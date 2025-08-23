政府冒牌水｜李家超批評物流署把關不力 對此大為失望

李家超批評物流署把關不力，對此大為失望(蘇文傑攝)

政府捲入冒牌水風波，上周六起暫停鑫鼎鑫的樽裝飲用水合約。行政長官李家超今日見記者，指非常關注物流署把關不力，對此大為失望。

如涉疏忽會按公務員管理規則處理

李家超指即使中標公司提供假資料，但物流署是每日作採購的專職部門，對事情發生大為失望。李家超表示需要盡快找出不足之處，改善制度及程序上的漏洞 防止同類事件再發生。如涉及人為因素，包括疏忽，會按公務員管理規則嚴肅、公正處理。

李家超指出檢討政府採購機制專責小組應盡快完成工作，強化採購管理制度及明確訂明盡職審查的要求標準，同時加強培訓人員的洞察力和警覺性。

