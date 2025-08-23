移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
政府冒牌水｜李家超批評物流署把關不力 對此大為失望
政府捲入冒牌水風波，上周六起暫停鑫鼎鑫的樽裝飲用水合約。行政長官李家超今日見記者，指非常關注物流署把關不力，對此大為失望。
如涉疏忽會按公務員管理規則處理
李家超指即使中標公司提供假資料，但物流署是每日作採購的專職部門，對事情發生大為失望。李家超表示需要盡快找出不足之處，改善制度及程序上的漏洞 防止同類事件再發生。如涉及人為因素，包括疏忽，會按公務員管理規則嚴肅、公正處理。
李家超指出檢討政府採購機制專責小組應盡快完成工作，強化採購管理制度及明確訂明盡職審查的要求標準，同時加強培訓人員的洞察力和警覺性。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/政府冒牌水-李家超批評物流署把關不力-對此大為失望/592203?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
李家超：高才通計劃成功並對社會有貢獻
行政長官李家超表示，高才通計劃成功，而且對社會有貢獻，目前整個計劃的運作符合他的要求，亦為本港創造好多正面價值，但他強調會研究計劃有什麼地方可以優化。 李家超指，高才通計劃每年為香港經濟實質帶來1.2%的增長，95%來港的高才工資都高於本港工資中位數，顯示這些人才是香港市場需要的。 他表示，當然希望這些人才能夠長期留港，但作為優質人才，對方的確有選擇權，而本港需要做的就是提供吸引力，令他們覺得香港是最好。 對於有三分一續簽的高才可能並非常住在香港，李家超表示，這些人才可能居於深圳或大灣區，他們能夠於短時間內到港，他以美國紐約為例，指當地不少人才都是住在周邊地區，證明這是正常的發展模式香港電台-港聞 ・ 18 小時前
行政長官李家超表示，對物流署在採購樽裝飲用水事件中把關不力，大為失望，強調要盡快查找不足，改善制度及程序的任何漏洞，防止再發生。若發現事件涉及人為疏忽，會按公務員管理規則嚴肅處理。他認同財經事務及庫務局局長的處理手法，由審計署查找不足合適。 另外，對於「高才通」計劃有三分一續簽高才不是常住在香港，李家超認為，這是正常發展模式，高才通計劃為香港創造好多正面價值，加上全球正在搶人才，因此計劃會繼續推行，但會研究如何優化。香港電台-港聞 ・ 15 小時前
抗戰勝利80周年｜李家超稱以史為鑑 堅定維護國家主權安全發展
行政長官李家超說，特區政府與各界舉辦一系列紀念抗戰勝利80周年活動，讓市民認識這段重要歷史，弘揚愛國主義精神，培養家國情懷。他認為，必須以史為鑑，以堅定意志維護國家主權、安全、發展利益，確保民族的幸福與尊嚴，香港正邁向「由治及興」的關鍵時期，特區已建立維護國家安全法律制度和執行機制，為香港的長治久安提供有力保障。 李家超在社交網頁說，下午出席中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章頒授儀式，表彰在港健在並曾參加抗戰的老戰士、老英雄、抗戰將領或其遺屬，弘揚抗戰精神並深化社會對歷史的認識及愛國情懷，認為香港民眾與內地同胞眾志成城，積極投身抗戰前線、保衞家園，很多香港市民加入東江縱隊和港九大隊奮勇抗敵，展現堅毅不屈的愛國情懷。 李家超上午又出席了相關大型巡迴展覽開幕儀式，展覽稍後會在全港各區及不同學校進行巡展，期望市民通過這展覽及政府與民間團體舉辦的各項紀念活動，更全面和更立體地認識這段中華民族不能磨滅的共同記憶。香港電台-港聞 ・ 1 天前
海關元朗搗破毒品儲存倉 檢約140萬元毒品包括依托咪酯煙彈
海關在元朗搗破一個懷疑毒品儲存倉，檢獲3405粒懷疑依托咪酯煙彈，約250克懷疑氯胺酮及約300克懷疑霹靂可卡因，估計市值共約140萬元，拘捕兩名男子，分別報稱無業及運輸工人，他們被控以販運危險藥物罪名，明日在粉嶺裁判法院提堂。 關員昨日在元朗進行反毒品行動，截查兩名形跡可疑的男子，在其中一名男子手持的紙袋內檢獲219粒懷疑依托咪酯煙彈及約250克懷疑氯胺酮，之後將兩人押解到附近一個村屋單位搜查，檢獲多3186粒懷疑依托咪酯煙彈，約300克懷疑霹靂可卡因及一批懷疑毒品包裝工具。香港電台-港聞 ・ 1 天前
青海省有大橋施工繩索斷裂4死12失聯
青海省有大橋施工繩索斷裂，造成4人死亡，12人失聯。 新華社報道，川青鐵路青海段尖札黃河特大橋發生施工繩索斷裂事故，救援工作正在開展。香港電台-大中華 ・ 1 天前
解放軍駐港部隊昨日完成第28次建制單位輪換行動
根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》和中央軍委命令，解放軍駐港部隊於昨日組織了第28次建制單位輪換，輪換行動於昨晚順利完成。 解放軍駐港部隊表示，今次輪換出港的官兵，圓滿完成履行防務為中心的各項任務，以實際行動展示人民軍隊威武文明之師的良好形象。他們通過駐軍新聞發言辦公室，感謝香港社會各界和廣大市民對他們在港工作期間的關心與支持。 部隊又提到，輪換進港官兵進駐前，進行了扎實訓練和認真學習，具備履行香港防務的能力素質。他們表示，將堅決聽從黨中央、中央軍委和習近平主席指揮，加強部隊全面建設，堅決貫徹「一國兩制」方針，嚴格遵守香港特區基本法、駐軍法，不斷提高履行使命能力，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠作出更大貢獻。香港電台-港聞 ・ 18 小時前
任建峰請求美國制裁港官 被律師會除名
【Now新聞台】被國安處懸紅通緝的前法政匯思召集人任建峰，被律師會吊銷執業資格。政府刊憲稱，律師會於2023年7月接獲律政司投訴，指任建峰在前年5月11日透過視像連線方式出席美國國會及行政當局中國委員會聽證會，並在口頭及書面證詞請求美國政府對曾參與國家安全及政治相關案件的香港檢控官實施制裁。律師紀律審裁組認為任建峰的行為與其律師身份不符，並違反普通法，損害了誠信、信譽及行業聲譽，決定將他從登記冊除名，並要求他支付約81萬事務費。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
李家超稱福建與香港優勢互補 為國家新質生產力貢獻更多發展機遇
行政長官李家超說，香港一直全力發揮「一帶一路」功能平台的角色，在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，是內地企業「走出去」和海外企業「引進來」的雙向跳板。 李家超在香港福建社團聯會新一屆會董就職典禮致辭表示，早前一家來自福建的新能源龍頭企業在香港新股上市，創下今年以來全球最大型的新股集資個案，反映內地企業通過香港平台「走出去」所得到的增值能力，相信福建與香港優勢互補，一定會為國家新質生產力貢獻更多發展機遇。 他指出，福建是改革開放先行省份，在營商環境建設、重點領域改革攻堅克難，福建通過構建「一帶一路」立體互聯互通網絡、推進制度創新、拓展合作和加強交流，在「21世紀海上絲綢之路核心區」的建設上取得顯著成效，為閩港合作提供堅實的基礎。 李家超說，閩港合作前景廣闊，香港福建社團聯會一直擔當橋樑角色，希望在推動兩地在經濟貿易、文化藝術、創新科技等領域加強交流合作。聯會紮根香港社會，一直支持特區政府，參與地區「關愛隊」工作，提供多元化地區支援服務；同時大力推廣家鄉文化，積極舉辦內地交流活動，深化香港市民，特別是青年對福建的認識，增強他們的家國情懷，培育香香港電台-港聞 ・ 1 天前
行政長官李家超落區後見記者時，主動提及政府採購樽裝水事件，他表示非常關注物流署今次把關不力，對採購專職部門感到失望。 他強調要盡快查找不足，改善制度及程序，以及認同財經事務及庫務局的三重行動是正確。香港電台-港聞 ・ 20 小時前
尖扎黃河特大橋斷裂事故 國務院安委會掛牌督辦
【on.cc東網專訊】西成（西寧至成都）鐵路青海段尖扎黃河特大橋周五（22日）凌晨在施工期間鋼絞線斷裂，造成12名工人落水身亡，另有4人失蹤。國務院安委會決定對事故掛牌督辦，國務院安委會辦公室、應急管理部會同國務院國資委、國家鐵路局成立現場督導組，全程督導調查工作。on.cc 東網 ・ 22 小時前
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府事件，行政長官李家超批評物流署把關不力，感到大為失望，認同財庫局局長許正宇的處理方法。李家超：「我非常關注這次物流署把關不力，雖然中標的公司是提供虛假資料 ，但事情發生在一個每天都做採購的專職部門，我大為失望。第二，我們要做的事，要盡快查找不足，改善制度和程序上的任何漏洞，防止再發生。如果涉及人為因素包括疏忽，會按公務員有關管理規則，嚴肅公正處理。」 #要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
川青鐵路大橋繩索斷裂畫面曝光 增至10死4失聯(有片)
據新華社報道，青海省應急管理部門消息，川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋周五（22日）凌晨3時許發生施工繩索斷裂事故，至中午時已增至6人遇難，救援人員尋回部分失蹤者，仍有10人失蹤，大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108米鋼樑主拱肋垮塌。及後官方公布事件造成10人死亡，4人失聯，2人在塔架尚無法確認生命體徵。 事發後，am730 ・ 1 天前
李家超到彩興路簡約公屋家訪 陪同新入伙住戶領取鎖匙
行政長官李家超早上到牛頭角區視察，在房屋局局長何永賢和房屋署署長李佩詩陪同下，在彩興路簡約公屋進行家訪及參觀市集攤位。有受特首家訪的居民形容李家超友善，感謝政府興建簡約公屋，令市民受惠。 李家超到訪兩個單位，他陪其中一戶今日入伙的住戶前往領取鎖匙，又向他們贈送禮物。 住戶林先生說，特首與他們聊天，關心他們居住環境比以往有改善，認為李家超非常親切。林先生一家四口之前住在大約100呎的劏房，指舊居環境惡劣，他感謝政府給他們良好的居住環境，認為簡約公屋周邊空氣清新。 李家超向林先生一對兒女贈送玩具遙控車和繪畫用具，兒子Albert說第一次見到特首很開心，告訴對方舊居光線不充足，影響做功課。 另一個接受家訪的住戶張先生說，很榮幸李家超來訪，形容對方友善。張先生說，李家超相當關心他們居住情況及民生問題，期望政府繼續為低收入人士興建房屋，讓市民安居樂業。香港電台-港聞 ・ 18 小時前
李家超早上到彩興路簡約公屋視察
行政長官李家超早上約10時到彩興路的簡約公屋視察。 房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接，並陪同李家超上樓，現場有警員維持秩序。 彩興路的簡約公屋今日在中庭設有周末市集，有十多個售賣食物及二手物品的攤檔，數十名居民在場參與。香港電台-港聞 ・ 23 小時前
李家超視察簡約公屋運作 冀以「早一日、得一日」精神建屋
行政長官李家超下月發表《施政報告》，他今早到牛頭角彩興路視察簡約公屋，房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接。 這個簡約公屋分為兩期，第一期有18層，早前已經入伴，第二期則有19層。何永賢向李家超表示，第一期項目只是以一年多的時間便興建好，破了本港紀錄，李家超回應說，要繼續以這個精神建屋，「早一日、得一日」。 李家超在何永賢陪同下又到現場的周末市集了解情況，有攤檔售賣食物及二手物品等，聽取營運機構代表介紹市集營運及為居民提供的支援服務。 李家超又在簡約公屋的辦事處與居民見面交流，包括小童，了解他們的居住情況。香港電台-港聞 ・ 22 小時前
屯門欣寶路簡屋5600單位 營運管理服務拆兩份合約招標
【on.cc東網專訊】房屋局今日(22日)就「簡約公屋」項目的第9及第10份營運及管理服務合約進行招標，兩份合約均涉及屯門欣寶路「簡約公屋」項目，分別負責營運及管理各約2,800個單位，整個項目共提供約5,600個單位，預計明年第三季落成。房屋局發言人解釋，由於on.cc 東網 ・ 1 天前
北角美都大廈二級火 70歲男子燒傷送院不治
【Now新聞台】北角英皇道美都大廈二級火，一名男子嚴重燒傷送院後不治。事發後單位外牆熏黑，有白煙冒出。現場是北角英皇道美都大廈，下午約四時消防接報大廈高層單位有煙冒出，派出消防車及救護車到場，約30名住戶自行疏散，在起火單位發現70歲男子嚴重燒傷，送到律敦治醫院後不治，而一名女子疑吸入濃煙不適送院，消防調查起火原因。有人憶述事發一刻在窗邊揮手求救，消防架起雲梯協助。李先生：「一出來，一整片都黑了，逃生門已經無法走，我只能先用毛巾封住門口免得煙霧飄進來，剛好有一些搭棚師傅在上面工作，聽到我們喊救命，就幫助我們全部救上去。」 #要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
政府首次採購內地品牌飲用水懷疑被騙，向港島及離島辦公室供應「鑫樂觀音山」的鑫鼎鑫商貿有限公司，涉提供「冒牌水」，董事呂子聰被控欺詐，妻子兼股東保釋候查。行政長官李家超今早（23日）落區後見記者，回應採購樽裝飲用水爭議。他表示，物流署就樽裝水事件把關不力，對此感到大為失望，稱如涉人為疏忽會按公務員管理規則嚴肅處理。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
政府稱意見調查反映簡約公屋能即時改善有逼切住屋需要者生活質素
位於元朗攸壆路的簡約公屋項目提供2156個單位，已於今年6月中全面入伙。房屋局委託營運機構，以問卷訪問超過150名居民，當中97%住戶說，入住後毋須再為居住問題煩惱，亦有9成多住戶表示他們和家人生活更幸福，認為「簡約公屋」提供的社會服務幫助他們規劃更美好的生活。 政府表示，意見調查反映「簡約公屋」能夠即時改善有逼切住屋需要市民的生活環境和質素，增加他們幸福感和獲得感。 湯女士一家4口原本住在元朗一個鐵皮屋的劏房單位，輪候公屋大約5年，去年7月申請簡約公屋，今年5月獲派匙入住其中一個3至4人單位，面積約26平方米，月租1630元。 湯女士說，以前居於劏房，環境衞生惡劣，經常有蛇蟲鼠蟻，走廊空間狹窄擠逼，擔心失火或發生意外時難以逃生。現時的新單位窗戶數量多，空氣流通，有清潔工定時清理垃圾，又有保安員巡邏，感到安心和乾淨。 湯女士提到，兩名兒子已就讀中學，以前兩兄弟只能共用飯枱來溫習和做功課，不時有磨擦，現時有各自的私人空間，作為母親見到兒子生活得較以往開心，自己也感到欣慰。她又說，簡約公屋的水電費較劏房便宜數倍，現時家庭財政狀況較「鬆動」，毋須擔心突然被加租，部分節省的開支可用作安排兒子上香港電台-港聞 ・ 2 小時前
失業率升至兩年半新高 李家超：正處經濟轉型期 整體經濟正面增長
【Now新聞台】本港最新失業率達到3.7%，創兩年半以來新高。行政長官李家超認為，本港正處於經濟轉型期，整體經濟正面增長，個別行業表現有高低，業界要結合科技等提升競爭力。 行政長官李家超：「經濟轉型期，有人做得成功有很多的，有人的確會辛苦。我們要應用科技改革做法，還有一個是簡單的，他將舖位分配，重新按著不同地方需求整頓過，可能他在某一區關了店，在另一區多開兩間店都有。有一個很有趣，用AI看一碗麵，麵的覆蓋率，認為顧客看到麵的覆蓋率少於8成，會不開心，所以他將覆蓋面安排8成，這些是按著需求，結合科技去做。」他又指，本港第二季的店舖租賃數字上升，超過一半是餐飲業，有利業界找工作，而有些行業更替，勞工需要更多新技術，政府會大力推動勞工再培訓計劃。另外，對於高才通計劃，李家超認計劃成功，吸納的人才為本港創造大量經濟價值，即使部分人才未必長期居港，而是住在大灣區其他城市，亦是健康的發展模式，其他外國地方亦雷同，會再從多方面優化計劃。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前