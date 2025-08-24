焦點

潘浠淳父母宣布放棄獎項　轟吹哨人網絡欺凌

政府冒牌水｜許正宇：內地與香港品牌水均符標準 要以數據說話

許正宇(中)指正研究具體細化措施，會盡快提出。(資料圖片/蘇文傑攝)
許正宇(中)指正研究具體細化措施，會盡快提出。(資料圖片/蘇文傑攝)

政府捲冒牌水風波，檢討政府採購機制專責小組上周四召開首次會議，物流署長陳嘉信會後向市民大眾致歉。行政長官李家超昨開腔回應事件，批評物流署在採購樽裝飲用水事件上把關不力。財經事務及庫務局長許正宇表示，要先做好事件的「損害管制」，指局方上星期已終止與涉事公司的合約，及後亦協調其他部門終止合約，並聯同各政策局及部門召開專責小組會議，提出應對方向。許正宇表示，部分與行政長官提出的要求相似，包括提升部門、尤其是物流署的警覺性、洞察力，目前正研究具體細化措施，並會盡快提出。

對於日後政府招標時會否優先選用本地品牌，許正宇表示，過去一段時間當局有就新品牌的樽裝水加強檢測，發現不論是內地或香港品牌，其微生物及金屬物質均達標，不存在內地與香港品牌質素不同，強調要以用事實及數據說話，坊間的揣測並非基於現實。

許正宇強調，政府審批投標時，價格並非唯一及首要考慮因素，投標者一定要滿足技術及質量等要求。他指出，當局邀請審計處檢視採購程序及執行問題，希望體現有獨立、專業的第三方參與。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/政府冒牌水-許正宇-內地與香港品牌水均符標準-要以數據說話/592325?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral

何永賢：打擊濫用公屋三年來回收九千單位　相當於節省逾90億元

何永賢：打擊濫用公屋三年來回收九千單位　相當於節省逾90億元

房屋局局長何永賢表示，政府打擊濫用公屋，3年來收回9000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。 何永賢出席一個電台節目時提到，涉事個案甚至將單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。 最新公屋輪候時間減至5.1年，但傳統公屋的輪候時間則微升至5.4年，何永賢解釋，簡約公屋成效顯著，但由於期內收回約2900個市區的舊單位，派予隊伍中輪候時間較長的人士，令輪候數字上升。 何永賢說，公私營房屋供應「七三比」可以暫時維持，私人住宅供應量過去一年達2.4萬伙，高於以往每年約1.7萬至1.8萬伙，市場需時消化和鞏固。她說房屋政策會保持動態及靈活性，回應社會變化。 何永賢又舉例，外訪時注意到其他國家會在私人發展項目混合興建公營單位，但缺點是當發展商投地意欲減低，發展步伐放慢，便會影響公營房屋供應，強調當局要掌握主導權

觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量檢測合格　市民稱仍不敢飲冒牌水

觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量檢測合格　市民稱仍不敢飲冒牌水

【on.cc東網專訊】近日政府購入冒牌水事件鬧得沸沸揚揚，惹來不少人關注涉事「鑫樂觀音山」食水安全。政府雖一再強調其安全性已通過檢測，但仍未能完全釋除疑慮。有傳媒就委託香港標準及檢定中心化驗「鑫樂」、「清涼」及東莞的「觀音山」天然水的金屬及微生物含量，得出全部樣

李家超視察簡約公屋運作　冀以「早一日、得一日」精神建屋

行政長官李家超下月發表《施政報告》，他今早到牛頭角彩興路視察簡約公屋，房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接。 這個簡約公屋分為兩期，第一期有18層，早前已經入伴，第二期則有19層。何永賢向李家超表示，第一期項目只是以一年多的時間便興建好，破了本港紀錄，李家超回應說，要繼續以這個精神建屋，「早一日、得一日」。 李家超在何永賢陪同下又到現場的周末市集了解情況，有攤檔售賣食物及二手物品等，聽取營運機構代表介紹市集營運及為居民提供的支援服務。 李家超又在簡約公屋的辦事處與居民見面交流，包括小童，了解他們的居住情況。

李家超到彩興路簡約公屋家訪　陪同新入伙住戶領取鎖匙

行政長官李家超早上到牛頭角區視察，在房屋局局長何永賢和房屋署署長李佩詩陪同下，在彩興路簡約公屋進行家訪及參觀市集攤位。有受特首家訪的居民形容李家超友善，感謝政府興建簡約公屋，令市民受惠。 李家超到訪兩個單位，他陪其中一戶今日入伙的住戶前往領取鎖匙，又向他們贈送禮物。 住戶林先生說，特首與他們聊天，關心他們居住環境比以往有改善，認為李家超非常親切。林先生一家四口之前住在大約100呎的劏房，指舊居環境惡劣，他感謝政府給他們良好的居住環境，認為簡約公屋周邊空氣清新。 李家超向林先生一對兒女贈送玩具遙控車和繪畫用具，兒子Albert說第一次見到特首很開心，告訴對方舊居光線不充足，影響做功課。 另一個接受家訪的住戶張先生說，很榮幸李家超來訪，形容對方友善。張先生說，李家超相當關心他們居住情況及民生問題，期望政府繼續為低收入人士興建房屋，讓市民安居樂業。

許正宇：本港就穩定幣定位清晰　不存在炒作機會

《穩定幣條例》本月起生效。財經事務及庫務局局長許正宇表示，本港就穩定幣的定位清晰，是作為交付工具，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會，提醒公眾小心謹慎。他說，通過銀行體系支付，成本或達3%，而使用穩定幣的成本可望低至1%，可減低跨境支付成本，提升經濟運轉效率。 就發展香港成為國際黃金交易中心，許正宇在一個電台節目表示，已邀請不同參與方，召開兩次會議，方向是從倉儲開始，並在頂層設計包括交易及結算方向有新建設。他說，不同金融中心現時都思考不同發展方向，本港要在商品尤其貴金屬方向著墨，當局正全力規劃。 「互聯互通」機制開通將踏入11周年，許正宇表示，在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類是大方向，他提及會推進房地產信托基金納入互聯互通，但要與內地方面商討，涉及系統提升等，需時處理。 許正宇表示，本港要堅定自己信心，信任及更好利用「一國兩制」下的優勢。他說，本港近期在商品市場有突破，因應特區是免稅地方，倫敦金屬交易所年初認證香港作為遞交港後，在短短半年已經有8個倉儲落地。 許正宇認為，近期資本市場表現體現本港優勢。他說，全球有很多不穩定因素，而本港是具說服力的穩定市場，並且因勢利導在數年前

李家超稱物流署就樽裝水事件把關不力大為失望　要盡快查找不足

行政長官李家超落區後見記者時，主動提及政府採購樽裝水事件，他表示非常關注物流署今次把關不力，對採購專職部門感到失望。 他強調要盡快查找不足，改善制度及程序，以及認同財經事務及庫務局的三重行動是正確。

李家超：將於9月17日向公眾發表施政報告

行政長官李家超宣布，將於9月17日發表新一份施政報告。 他今早落區後見傳媒時說，已就施政報告做了兩個多月的諮詢，期間舉辦了40多場諮詢會，收到的意見書比之前多一成，感謝市民及團體表達意見。 李家超又提到，今早視察彩興路簡約公屋，與部分居民傾談，有居民的月租相比劏房時已減少6成。他指出公屋的建樓量增加，同時亦要減少等候時間，因此提出興建3萬個簡約公屋單位，其中9500個在今年落成啟用。他說有信心其餘兩萬個單位會在之後一年半全部落成。 李家超說，很高興看到綜合輪候公屋時間由之前的6.1年減至5.1年，整整縮短一年時間，對輪候人士而言是非常重要。

羅淑佩：過去兩周末分別錄得20萬及逾21萬內地旅客訪港人次

羅淑佩：過去兩周末分別錄得20萬及逾21萬內地旅客訪港人次

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，剛過去的星期二本港多個大型場館舉辦的活動都「爆滿」，合共吸引超過10萬觀眾入場，當中大約一半是旅客。過去兩個周末、即8月9日和16日，分別錄得20萬和超過21萬內地旅客人次，是2023年2月復常後「黃金周」以外的單日內地旅客人次新高。 羅淑佩在香港大球場觀賞沙特超級盃後見傳媒，表示本港今個夏天有多支海外足球勁旅訪港，包括曼聯、利物浦、阿仙奴、熱刺、AC米蘭，以及本周4支沙特聯賽球隊，合共吸引超過25萬人次入場，形容賽事非常成功，球迷亦很盡興，當局日後會邀請更多外隊訪港。 她說，文化體育盛事可以帶動旅遊相關行業，包括餐飲及零售等，啟德體育園零售館上月的銷售情況，較體育園三月開幕初期增加超過兩成，反映丁財開始暢旺。 羅淑佩又提到，沙特讚賞香港的接待和辦賽能力，加上特區政府推出多項穆斯林友善措施，相信香港與中東國家的合作會越來越好。

