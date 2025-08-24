政府冒牌水｜許正宇：內地與香港品牌水均符標準 要以數據說話

許正宇(中)指正研究具體細化措施，會盡快提出。(資料圖片/蘇文傑攝)

政府捲冒牌水風波，檢討政府採購機制專責小組上周四召開首次會議，物流署長陳嘉信會後向市民大眾致歉。行政長官李家超昨開腔回應事件，批評物流署在採購樽裝飲用水事件上把關不力。財經事務及庫務局長許正宇表示，要先做好事件的「損害管制」，指局方上星期已終止與涉事公司的合約，及後亦協調其他部門終止合約，並聯同各政策局及部門召開專責小組會議，提出應對方向。許正宇表示，部分與行政長官提出的要求相似，包括提升部門、尤其是物流署的警覺性、洞察力，目前正研究具體細化措施，並會盡快提出。



對於日後政府招標時會否優先選用本地品牌，許正宇表示，過去一段時間當局有就新品牌的樽裝水加強檢測，發現不論是內地或香港品牌，其微生物及金屬物質均達標，不存在內地與香港品牌質素不同，強調要以用事實及數據說話，坊間的揣測並非基於現實。

許正宇強調，政府審批投標時，價格並非唯一及首要考慮因素，投標者一定要滿足技術及質量等要求。他指出，當局邀請審計處檢視採購程序及執行問題，希望體現有獨立、專業的第三方參與。

