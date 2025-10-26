尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
政府冒牌水｜許正宇：如發現涉刑事轉交執法部門 不在位或退休人員有機制處理
政府早前爆出採購冒牌水風波，隨後就事件展開紀律調查。財經事務及庫務局局長許正宇重申，即使部分涉事人員目前已退休，都不會影響當局對他們的調查工作，因為調查是從事件角度出發，以及檢視該等人員在事件上的角色、責任輕重，現有公務員事務局的相關機制都能有方法處理不在位、已退休的人員。
▼政府採購鑫鼎鑫冒牌水風波▼
事件本質都是一宗騙案
許正宇在一個電視節目表示，政府物流服務署另一角色是公平競爭的推動者，所以採購人員在審批時有機會想以促成者角度盼更多人參與投標。對於鑫鼎鑫投標供應樽裝水時提交的文件，兩度出錯甚至造假，但物流署僅要求對方補文了事，許正宇估計人員或僅以為投標者屬「新手」，因不了解程序才交錯文件。他認為，今次事件本質都是一宗騙案，如調查期間發現涉及刑事元素，將轉交執法部門跟進。
對於物流署發現造假後沒有上報中央投標委員會是否屬於失當，許正宇在出席節目後指出，事後已從促成競爭的角度提出一系列改善措施，又說物流署另一很重要角色是把關者，確保公帑用得其所，會調查中央投標委員會與物流署之間的具體情況，以及期間的不同角色，這正是首長級甲一級政務官劉焱調查時需要去釐清的內容。
▼飲水好處▼

