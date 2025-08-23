政府冒牌水｜Bonaqua「抽水」自揭生產鏈 強調是香港製造安心之選

Bonaqua「抽水」自揭生產鏈，強調是香港製造安心之選

政府捲入冒牌水風波，上周六起暫停鑫鼎鑫的樽裝飲用水合約。而今次落選的太古可口可樂則「抽水」，介紹桶裝水「Bonaqua」生產鏈，強調是香港製造，安心之選。

工序毋須經人手處理

太古可口可樂在社交網站分享短片，介紹桶裝水「Bonaqua」的誕生過程，經過清洗空桶、檢查空桶、灌注產品及封蓋、檢查成品，最後則堆疊成品。工序毋須經人手處理，由生產鏈機器負責。太古可口可樂強調桶裝水符合ISO及NSF國際安全標準，純淨水源，可守護健康。

