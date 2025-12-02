政府刊憲禁止「香港議會」、「建國聯」在港運作｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】保安局宣布，今日行使《維護國家安全條例》所賦予的權力，刊憲命令禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作，即行生效。

保安局發言人表示，保安局局長在較早前已根據《國安條例》，分別向該兩個組織發出書面通知，讓該兩個組織可在命令發出前提交申述。當局在提交申述期限前收到香港議會的申述，但並無收到香港民主建國聯盟的申述。

發言人指，保安局局長經小心考慮所有相關資料，「合理地相信禁止『香港議會』及『香港民主建國聯盟』在特區運作或繼續運作，是維護國家安全所需者，因此已根據《國安條例》第60（1）條的規定，在憲報刊登命令，禁止該兩個組織在香港特區運作或繼續運作。」

發言人強調，該兩個組織已即時成為受禁組織，任何人從事《國安條例》第62至65條所訂明的行為，即屬犯罪，包括：以受禁組織的幹事或成員身分行事，或自稱或聲稱是受禁組織的幹事或成員；代受禁組織進行任何活動；參與受禁組織的集會；煽惑他人成為受禁組織成員；向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等，一經定罪，最高可處罰款$1,000,000及監禁14年，「危害國家安全是非常嚴重的罪行，該類行為或活動可能造成極為嚴重的後果。警方會對相關犯罪行為嚴正執法，呼籲社會大眾不要以身試法，不應參與受禁組織的任何活動或與其有任何瓜葛，與受禁組織劃清界線。」