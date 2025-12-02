精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
政府刊憲禁止「香港議會」、「建國聯」在港運作｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】保安局宣布，今日行使《維護國家安全條例》所賦予的權力，刊憲命令禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」在港運作，即行生效。
保安局發言人表示，保安局局長在較早前已根據《國安條例》，分別向該兩個組織發出書面通知，讓該兩個組織可在命令發出前提交申述。當局在提交申述期限前收到香港議會的申述，但並無收到香港民主建國聯盟的申述。
發言人指，保安局局長經小心考慮所有相關資料，「合理地相信禁止『香港議會』及『香港民主建國聯盟』在特區運作或繼續運作，是維護國家安全所需者，因此已根據《國安條例》第60（1）條的規定，在憲報刊登命令，禁止該兩個組織在香港特區運作或繼續運作。」
發言人強調，該兩個組織已即時成為受禁組織，任何人從事《國安條例》第62至65條所訂明的行為，即屬犯罪，包括：以受禁組織的幹事或成員身分行事，或自稱或聲稱是受禁組織的幹事或成員；代受禁組織進行任何活動；參與受禁組織的集會；煽惑他人成為受禁組織成員；向受禁組織提供任何形式的援助或為其牟取會費或援助等，一經定罪，最高可處罰款$1,000,000及監禁14年，「危害國家安全是非常嚴重的罪行，該類行為或活動可能造成極為嚴重的後果。警方會對相關犯罪行為嚴正執法，呼籲社會大眾不要以身試法，不應參與受禁組織的任何活動或與其有任何瓜葛，與受禁組織劃清界線。」
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。Yahoo新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 2 小時前 ・ 發起對話
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
芷珊再約王嘉爾 ｜王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
《芷珊再約黃嘉爾》來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。一連三日的演唱會門票火速售罄、全場座無虛席Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
HashKey上市過關 傳本月籌39億 首隻Web 3.0概念IPO 幣市不就添變數
本港即將迎來首隻Web 3.0概念的IPO。香港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange的母公司HashKey Holdings（下稱HashKey），已通過聯交所上市聆訊，摩根大通、國泰君安融資為聯席保薦人。信報財經新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
含淚清倉｜孫正義：我是哭着賣NVDA的 堅稱AI根本沒有泡沫 清倉全為加碼投資OpenAI
日本軟銀集團創辦人孫正義近年積極拓展AI投資版圖，上月卻突宣佈清倉AI晶片龍頭英偉達（NVDA），震撼科技界之...BossMind ・ 1 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
領展支援大埔火災受影響商戶 最多寬減12個月租金
領展(0823.HK)管理人領展資產管理宣布一系列支援措施，協助受大埔宏福苑火災影響的商戶渡過災後艱難時期，包括計劃向廣福商場商戶及宏福苑停車場月租車位客戶，分別提供租金及停車場月租寬減措施，包括租金減免、彈性繳付安排，以及豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。寬減措施將持續至租約完結或最多12個月。AASTOCKS ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【萬寧】今日出位價（只限02/12）
萬寧今日出位價Redoxon維多C 3重功效橙味水溶片低至$90/件；維多C 3重功效橙味水溶片，有助維持免疫力，支持肺部及呼吸道健康及提升抗氧化能力，維持細胞健康。YAHOO著數 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
火災過後：拆解「火險」與「家居保」分別｜釐清住戶保障範圍
宏福苑火災，令全港市民心中一震。火災之禍，來勢無情，若不幸波及住宅，損失往往以百萬計。坊間常有疑問：銀行批出按揭時所要求的「火險」，與業主或租客自行購買的「家居保險」，究竟涵蓋何範圍？兩者有何分別？28Hse.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
郭秀雲低調協助宏福苑動物救援 攬實狗狗獲狗主致謝 過往多此為救動物出力曾被辱罵
郭秀雲（Sharon）參加1988年國際華裔小姐獲得季軍，曾拍攝《嘩鬼有限公司》、《我為卿狂》等電視電影，拍畢1997年《完全結婚手冊》後就淡出娛樂圈。一向熱愛動物嘅郭秀雲除咗養過麻鷹、貓頭鷹、馬騮、豹貓、鬃獅蜥等奇珍異獸，更於淡出後成立「海峰環保教育」，不時組織及舉行海灘清潔活動望喚醒大眾對環境及動物保育嘅關注。日前，大埔宏福苑發生五級大火，郭秀雲亦有到現場協助動物救援。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
林夏薇丈夫莫贊生「無限期破產」
TVB前「視后」林夏薇的丈夫莫贊生，今年4月因未向兩間貸款公司償還約1.35億元，被高等法院頒令破產，破產受託人現以書面形式申請「破產不開始令」，破產管理署不反對。信報財經新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
【新聞點評】竹棚非禍首 制度須改革
大埔宏福苑世紀大火造成多達146人喪生，在慘劇發生後，不少人把矛頭直指維修工程使用的竹棚。實際上，本港使用竹棚已有百多年歷史，建造業長遠應否用鐵架代替竹棚，實屬可以開放探討的問題。但在宏福苑事件未查清之前，若然未審先判認定竹棚屬元兇，恐怕便有錯置焦點之嫌，可能因此忽略了更關鍵的弊端。尤其是本港已屬「高樓齡」城市，未來的大維修工程需求只會更多，相關制度必須接受全面檢視、革新除弊，方可再次讓市民安心。信報財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今日優惠｜西樹泡芙指定泡芙買2送2、KFC經典葡撻買1送1 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話