政府加快發展北部都會區 6項措施促進私營界別參與

【on.cc東網專訊】新一份施政報告提到政府加快發展北部都會區，包括成立「北都發展委員會」，同時會訂立加快發展北都的專屬法律。當局會開展凹頭土地用途檢討，在凹頭站沙埔一帶考慮引入更大佔比的私營房屋，拓展為新發展區，並委託香港鐵路有限公司進行檢討，明年公布結果。

發展局會推展6項與土地行政有關的拆牆鬆綁措施，目的是促進私營界別參與北都發展，包括以多元開發模式，包括原址換地、「片區開發」等，推動市場參與，加速發展；以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，發揮拉動作用，再落實長遠發展，其中會就洪水橋商業用地施行「分階段開發」模式邀請巿場提交意見。

當局會容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收的土地，藉此抵銷其在北都新發展區原址換地或「片區開發」所須繳付的金額，鼓勵市場參與北都發展；引入快速審批制度，採納各地優秀的建築方法，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期。

以「按實補價」減低北都補地價資金成本，即地契修訂過程中，容許業主毋須按規劃地積比率上限計算的最高樓面進行補地價，改以實際興建樓面及實際用途釐定應繳補價，並考慮容許發展商按實際開發規模分階段補繳地價；靈活批撥土地，推動企業落戶和投資。倘若以租約而非地契批出，租期可長於7年，提供更大彈性。配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。

另外，《施政報告》提出以新思維利用新發展土地推動市區重建，包括放寬目前同區地積比率轉移安排，容許重建項目未用盡的地積比率跨區轉移到其他地區以至新發展區，增加市場重建誘因；在北都古洞北及粉嶺北新發展區預留三幅土地讓市區重建局籌劃興建新樓，作為將來「樓換樓」的替代單位；針對重建需要較迫切的7個指定地區，試行適度增加私人重建項目地積比率，容許將增加的地積比率轉移至北都或其他地區使用，或轉為金額用作抵銷在投地或進行其他項目地契修訂、原址換地所須繳付的地價。

