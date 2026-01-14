政府向立法會提案 商討宏福苑火災後支援及重建工作

【on.cc東網專訊】第八屆立法會今日(14日)召開首次大會，政府首先動議有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。政府表示，會在關鍵性層面作制度革新建議，全面提升消防安全治理能力；強化樓宇維修監管及執行力度；加強市建局作為法定機構，在推動樓宇維修方面的角色及功能。

政府稱，在所有建築地盤禁止吸煙的修正案，可以在數周內提交立法會審議；另外政府亦會修訂棚架相關的工作守則。他說政府會加強「招標妥」功能，例如訂定嚴格預審名單會業主進行招標評標等。

政府又稱，在緊急支援的目標方面，向居民發放相關津貼、慰問金、受傷補助等，又為4,400名災民提供應急住宿。有發放業主租金補助立一次性搬遷補助，幫助居民另覓居住單位，亦實施多項減免。而長遠居住安排要考慮「情、理、法」，亦要考慮居民意願、社會聲音、公眾資源的適當使用。強調目前居民問卷作出的回應，不代表他們就政府稍後具體方案作出了選擇，居民仍然可作進一步考慮，不會因為問卷回覆受到任何限制。重申早前引用測量師學會估價，是讓居民及社會有個參考，並非決定政府已經決定了收購價。

