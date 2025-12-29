政府委任7旅遊業策略委員會新成員 當中包括江旻憓

【on.cc東網專訊】政府今日（29日）公布委任7名新任成員為旅遊業策略委員會成員，並再度委任9名現任成員。7名新成員分別為Syed Asim Hussain、葉文祺、葉傲冬、江旻憓、麥萃才博士、施保添和胡瑞麟。

此外，林建岳、林詩棋及譚光舜分別以香港旅遊發展局主席、旅遊業監管局主席及香港旅遊業議會主席的身分，獲委任為委員會當然成員。所有成員任期兩年，由2026年1月1日至2027年12月31日止。

委員會由文化體育及旅遊局局長擔任主席，職責是向政府提供策略性建議，並促進旅遊及相關界別不同持份者之間的協作，以進一步推動香港旅遊業長遠穩健發展。成員包括來自旅遊界及相關的文化、體育、零售、飲食等界別。

