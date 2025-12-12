政府委建造業議會採購棚網 業界促界定責任 建議改用金屬網

【on.cc東網專訊】政府昨日(12日)表示，建造業議會為下架工地的承建商集體採購棚網，以助其盡早復工。承建商授權簽署人協會認為做法本意是減少事件對工程進度的影響，但同時部分人員有將自身責任轉移議會的傾向，質疑日後若棚網再出問題，以及在抽樣檢測過程中出現損失，責任該如何清晰界定。協會建議，建造業界短期內改用較薄身金屬網，屬不易燃物料外，亦有一定存貨，能即時購買並用於現行下架而不需要打鑿的維修工程中。

協會指出，現行維修所用棚網的作用是在工作台上提供保護，防止在打鑿時，石碎和石粉彈出棚外，以及防止工友在棚架上工作時掉落的工具材料等高空墜物，引致公眾危害或傷亡，而因為竹棚架負荷較輕所以使用的物料需採用尼龍物料。但目前建造業處於瓶頸階段，故建議短期內改用較薄身金屬網，這樣便毋須再抽樣化驗，工程可馬上繼續。

另外，當局昨稱將為受影響工人發放津貼，用以培訓之用，協會指本是暖心之舉，但亦質疑投入資金近億港元，最後可為業界帶來甚麼實質改變與提升尚有待進一步觀察和評估，認為資源應留作長遠改革方案，為行業的可持續發展奠定基礎。

