宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
政府官員默哀三分鐘哀悼宏福苑罹難者（附18弔唁處地點）
【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。特區政府今早舉行哀悼火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超帶領一眾官員默哀三分鐘。
為哀悼五級火災的罹難者，全港政府建築物及設施即日起一連三日，下半旗誌哀。
另外，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，民政事務總署即日起至下周一(12月1日)會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。
簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時。弔唁處地點如下：
中西區
西營盤社區綜合大樓
西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓
灣仔
摩頓臺活動中心
銅鑼灣銅鑼灣徑20號
東區
北角社區會堂
北角渣華道123號
南區
華貴社區中心
奇力灣華貴邨
九龍城
紅磡社區會堂
紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下
觀塘
觀塘社區中心
觀塘翠屏道17號
深水埗
荔枝角社區會堂
深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）
黃大仙
黃大仙社區中心
黃大仙正德街104號
油尖旺
梁顯利油麻地社區中心
油麻地眾坊街60號
離島
香港教育工作者聯會黃楚標中學
東涌富東邨第3期第10區
葵青
荔景社區會堂
葵涌荔景山路205號
北區
和興社區會堂
粉嶺和鳴里7號地下
西貢
至善活動中心
將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下
沙田
隆亨社區中心
沙田隆亨邨
大埔
富亨鄰里社區中心多用途禮堂
大埔富亨邨第四期
荃灣
西樓角花園多用途活動室
荃灣西樓角路
屯門
兆麟社區會堂
屯門兆麟街19號
元朗
朗屏社區會堂
元朗朗屏邨
