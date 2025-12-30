政府審視飲用水事件調查報告 財庫局：徵詢律政司再決定行動

財庫局昨就檢討政府採購機制專責小組報告和就採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查發表工作進度匯報。財庫局表示，已完成檢視現行政府採購制度的工作，而就採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查亦在早前完成；政府現正審視調查報告的內容，並徵詢律政司意見，以決定應採取的紀律行動。結果會盡快公布，預計於下月內完成，之後與專責小組的報告一併作總結公布。

政府物流署昨為港島和部分離島政府辦公室樽裝飲用水合約公開招標。按在10月所頒布的新指引，是次招標在擬備招標文件、評審投標書及合約管理各個階段中，均加強相關要求，以協助採購人員更有效防範詐騙行為和揀選具備足夠能力按合約條款穩定供應樽裝飲用水的供應商。

廣告 廣告

政府早前揭發購買懷疑冒牌樽裝水，審計署審查指，物流署涉及一系列嚴重錯失問題。樽裝水供應商鑫鼎鑫負責人被控涉嫌詐騙逾5,000萬元被控，案件押後明年1月再訊。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/政府審視飲用水事件調查報告-財庫局-徵詢律政司再決定行動/632265?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral