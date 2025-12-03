政府對災民再有體恤措施 寬免年度課稅差餉地租

災民流離失所，政府再推體恤措施。(蘇文傑攝)

政府對大埔宏福苑災民有進一步體恤措施，當中將寬免受影響業主及居民2024/25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025/26課稅年度的應繳稅款，即毋須繳交就2024/25課稅年度發出的稅單，亦將為受影響業主及居民代繳地租，以及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。

政府發言人又表示，會豁免宏福苑居民於7月至11月的水費及排污費。至於電費及電訊服務費用，相關機構已為居民提供不同支援服務，包括中電已豁免受影響客戶11月的電費，並向有關客戶安排退還電力帳戶按金；不同電訊商亦為受影響的客戶提供豁免服務費用、免費借用手機及免費電話儲值卡等支援。此外，中石化(香港)石油氣已豁免受影響客戶11月的氣費。

發言人提到，入境處已豁免居民補領證件的手續費；醫管局轄下公立醫院的傷者，整個治療和復康過程所需的醫療服務，包括藥物及醫療器械，均會獲全額費用豁免；食環署會寬免提供骨灰安置及相關服務費用。

