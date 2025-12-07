政府已再召開金融監管機構統籌會議 持續協助火災災民

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災，大批居民失去家園。財金官員指因應火災，再度召開金融監管機構統籌會議，進一步加強協調並動員本港金融業界的力量，推出更多措施，以體恤的態度和靈活的安排，為受災人士持續提供幫助。

財金官員今日(7日)在網誌中指出，過去一個多星期，整個社會一直心繫火災災民，又引述死者家屬及傷者期望政府會作出全面公正的調查，徹底找出這次火災發生的成因，而政府已宣布成立獨立委員會，除了找出成因，也必須推動徹底改革，以填補漏洞和強化制度，避免類似慘劇再發生。

