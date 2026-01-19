政府年中推優質漁農品牌深海養殖擴產十倍 建華集團料明年首季本地海魚面世

謝展寰(右一)表示，當局正積極發展深海養殖項目，目標在15年內將本地的海魚養殖產量提升10倍。(羅錦鴻攝)

《施政報告》提出多元經濟，包括著力推動漁農業發展。環境及生態局長謝展寰表示，將於今年中為認可的優質漁農產品推出統一品牌，根據政府的《漁農業可持續發展藍圖》，政府正發展深海養殖，期望15年內令本地海魚養殖產量提升到現時產量的10倍以上。上市公司建華集團近日投得政府推出的大鵬灣(南)新魚類養殖區深海養殖項目，並獲漁農自然護理署頒發「海魚養殖業牌」批准書。建華集團主席凌偉業表示，初步估計明年首季就能有本地養殖的海魚出售，品種約十多種，主要為普羅大眾亦能負擔到的魚類。

建華集團宣布推出「港人農地」品牌，投身香港漁農業發展。謝展寰昨出席「港人農地」計劃啟動禮時表示，當局正積極發展深海養殖項目，目標在15年內將本地的海魚養殖產量提升10倍；同時亦將在北部都會區，提供生態友善魚塘，促進現代化塘魚養殖；並計劃在新田科技城開設一個漁業研究中心和推動都市農業發展，在合適的地點設立都市農場。為進一步提高本地魚農產品競爭力，政府將在年中推出優質本地漁農產品的清晰認證、檢測及溯源機制，方便消費者識別本地優質產品，完善本地漁農產品的生產及銷售鏈。

就集團計劃參與漁農業範疇，凌偉業表示，目前對於漁農業發展的計劃是從零開始，對大鵬灣及港人農地兩項計劃投資過億元。大鵬灣(南)新魚類養殖區深海養殖項目，擬養殖本地海產，石斑、蒼魚、龍蝦、鮑魚、貝類等海產。另亦計劃擬3年內活化新田逾一千畝魚塘，養殖數十種包括淡水魚、蝦、蟹等品種的水產。集團亦已參與政府另一個投標——多層式現代化環保養豬場項目，政府在羅湖邊境提供一公頃土地興建多層式養豬場。此外，亦會發展溫室養殖技術。

凌偉業

養殖魚類達「高性價比」

被問及養殖魚的售價時，他表示，養殖的魚類不會是高價海鮮，是市民可負擔水平，目標是做到「高性價比」才是最重要，公司不會做高價值的產品，科技養殖所需人需手不多，有信心可以建構屬於香港本土的品牌，並預計會有合理利潤。他又指，在香港尋找專業漁農業的人才有難度，長遠來說望與本地大學合作，包括開設農業產業專科等，令學生相信「讀完之後有工做」，建立本地人才庫，持續提升養殖技術及行業水平。

