立法會昨召開首次大會，當局提出多項維修工程的改革建議。

新一屆立法會昨日召開首次大會，除宏福苑火災後支援及重建工作，政府提出多項維修工程的改革建議，包括優化招標制度，提升透明度；改善《建築物管理條例》，提升業主參與度及擴大監管權力；修訂《建築物條例》及《建築地盤(安全)規例》，加強監管及安全要求等。政務司長陳國基表示，政府對宏福苑火災造成嚴重人命傷亡及財產損失極度痛心，已全方位展開救援、善後、調查及制度改革等工作，決心全面加強制度建設，保障市民安全。

為打擊圍標問題，政府建議加強市建局「招標妥」功能，制定嚴格預審名單，顧問及承建商須通過警方及廉署背景審查。就申領政府維修資助的大廈，市建局亦會在工程期間做抽查，動態監督工程，確保維修資助按實際進度發放，並要求顧問和承辦商在重要工程節點，例如大幅修改工程範圍或增加工程費用等，必須向市建局報告。市建局回應表示將盡力配合政府提倡，進一步強化市建局「招標妥」服務，將作具體研究並與政府探討落實細節。

另外，陳國基指，政府亦將研究改善《建築物管理條例》，提升業主參與度及擴大監管權力；規定業主立案法團於議決該類額外工程或開支項目時，根據增加金額級別，必須取得指定比率的業主親自出席及投票同意，才可進行通過相關項目決議。

發展局長甯漢豪補充，建議加強對註冊建築專業人士和註冊承建商的規管，並改革規管大型樓宇維修工程的制度。包括將大型樓宇維修工程由目前大多為二級小型工程升格為一級小型工程，工程將須聘請承建商及第三方專業人士提交施工方案；賦權屋宇署訂定維修方法及程序，明確「採取適當預防措施」的法律要求；並改革檢驗人員及承建商註冊及紀律處分制度，賄賂等非技術違規將納入紀律處分，並影響註冊續期資格。署方亦將加強抽查及執法，目標今年下半年提交修例。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003670/政府強化招標妥-設嚴格預審顧問及承辦商名單?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral