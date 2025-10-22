不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
政府打擊白牌車今年首 9 月錄 97 宗 39 名司機定罪 24 人停牌｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】運輸及物流局回覆立法會稱，今年截至 9 月，警方已緝獲 97 宗非法載客取酬的個案，較去年倍增，其中有 39 名司機已被定罪。被定罪的案件當中，涉案司機被判罰款 1200 元至 6000 元不等，被判監禁兩星期至兩個月不等。另外，有 24 名司機被取消駕駛執照 12 至 15 個月不等。
立法會議員李鎮強關注政府打擊「白牌車」情況，運輸及物流局局長陳美寶透過書面回覆，指警方今年截至 9 月已緝獲 97 宗個案，較去年全年的 47 宗倍增。有 39 宗案件已由法庭定罪，涉及 39 名司機。另外 7 宗已進入司法程序，其餘 51 宗案件正在調查中。
20輛車被扣押
此外，如有人被定罪，運輸署署長可根據條例暫時吊銷涉事車輛的車輛牌照，以及扣押車輛。當局指，今年被判定罪的個案中，有 20 輛車輛已被扣押或已排期扣押 6 個月，其餘案件正在處理。
被定罪司機被罰款 1200 元至 6000 元不等，被判監禁兩星期至兩個月不等。李鎮強關注律政司有否就一些被認為判罰較輕的案件申請上訴。當局回覆稱，律政司以往沒有就非法出租或取酬載客罪行的判刑向法庭申請覆核判刑。
政府表示會繼續加強執法工作，在各區打擊非法出租或取酬載客。政府將透過剛於 10 月 15 日獲立法會通過的《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》，進一步加強針對非法出租或取酬載客的罰則，訂明被定罪的司機須被取消駕駛執照至少 12 個月，並可長達 3 年。
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
當局稱正全力調查貨機衝出跑道事故 指意外非大家希望見到
【on.cc東網專訊】香港國際機場昨日(20日)有貨機衝出跑道並滑出海面，撞及一輛地勤巡邏車，兩名地面工作人員死亡。運輸及物流局局長陳美寶今日(21日)出席活動時表示，當局昨日整日都在處理航空事故，指「意外唔係大家會希望見到」，當局正以全力以赴的心，全方位調查及on.cc 東網 ・ 1 天前
城大副教授為免付「撻訂」賠償 涉以1000元賄賂地產代理
城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理，要求地產代理隱瞞，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（21日）在沙田裁判法院表明不認罪，裁判官押後至12月22日開審，控方會傳召兩名證人，辯方則有兩名被告以外的證人。被告繼am730 ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。 涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設now.com 新聞 ・ 3 小時前
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 1 天前
洗米華案｜周焯華太陽城集團「大本營」遭澳門法院拍賣 16物業底價逾1.1億澳門元
目前正在服刑的太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)，旗下一批物業資產遭到澳門法院拍賣。根據澳門法院網站的司法變賣拍賣表資料顯示，周焯華持有的16間，總值約1.17億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位，以密封標書方式被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。am730 ・ 4 小時前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 10 小時前
「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮
你有沒有想過補水這件日常習慣也能變得時尚又性感？席捲全球的「Sexy Water」風潮，讓補水已經不再只是喝口水那麼簡單，已變成了一種態度、一種展現自我的方式，甚至是一場生活革命。不管是手捧設計感十足的Stanley保溫杯，還是喝一杯精心調製的飲品，「Sexy Water」風潮正用最輕鬆的方式吸引大家「喝水」！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
涉上市公司集資欺詐案洗錢50億元 財務總監罪成判囚7年8個月
警方公布，於2019年接獲報案，指一家曾於香港聯交所上市的醫藥公司涉嫌在市場籌集資金後，未將所得款項用於公司營運，公司管理層被懷疑非法挪用資金。經深入調查及資金流向分析後，警方以「洗黑錢」罪拘捕一名44歲男子，該男子為涉案公司的財務總監，涉案金額約50億元。被告其後被裁定罪成，今日(22日)被判處監禁7年8個月。因應控方申請，法庭批出取消資格令，禁止被告在未來12年擔任公司董事職務。 商業罪案調查科訛騙案調查組總督察韓成昊稱，案發於2015年一間在香港聯交所上市的醫藥公司公開招股，發行可換股債券。在市場上籌集約38億元資金。當時公司聲稱籌集所得的開支會用作營運用途，包括興建新醫院、醫療中心和擴展物流業務。 但該公司在2016年底因審計報告異常，因而暫停股份在聯交所買賣交易。至2019年初公司被入稟清盤，同年警方收到約100名投資者報案，指公司帳目異常，可能涉及管理層非法挪用公司資金。商業罪案調查科接手調查案件，並在稍後時間展開拘捕行動，拘捕包括案中被告。被告案發時擔任該上市公司財務總監和公司秘書，屬公司高級管理人員，他本人為一名執業會計師。 商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察韓振光表示AASTOCKS ・ 7 小時前
高市早苗當選成為日本第一位女首相 昨與日本維新會簽訂執政聯盟協議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本今日（21 日）召開臨時國會，自民黨總裁高市早苗在眾議院全體會議的首相指名選舉中，當選為第 104 任首相，成為日本自 1885 年確立內閣制度以來，憲政史上首位女首相。現年 64 歲的高市稱，今日(21 日）是個起點，期望大家一起加強日本經濟、把日本變成為後代負責的國家。Yahoo新聞 ・ 1 天前
前上市公司財務總監涉以欺詐手段集資 判囚7年8個月
【Now新聞台】一名前上市公司財務總監涉以欺詐手段集資，被判囚7年8個月。 案件在高等法院判刑，45歲男被告早前已承認兩項洗黑錢罪，牽涉金額為港幣50億。他在2015年任職於一間在香港上市的醫藥公司，當時公司透過公開招股及發行可換股債券，在市場上籌集大約38億資金，該公司在2019年被入稟清盤，同年近100名投資者報警，指公司帳目有異常。警方回應判刑時指，尊重法庭對被告作出阻嚇性判刑，強調案件規模龐大及複雜，其他主腦仍然被警方通緝，會循一切途徑把他們緝拿歸案。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
天氣報告｜天氣稍涼有幾陣雨 最高氣溫約22度
【Now新聞台】本港今日(10月22日)天氣預測，多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，日間最高氣溫約22度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度，海有大浪及湧浪。 展望明日風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升，晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。隨後兩三日部分時間有陽光，日間乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
時事全方位重點提要｜10月22日
【Now新聞台】高市早苗當選日本第一位女首相，但自民黨民望低迷，會否成為另一位「短命首相」？今次拉攏維新會結盟，施政方向會否有變？對華路線會否更強硬？ 周三的時事全方位，請來專家分析。題目：日本首誕女揆熱線電話：1833298#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本屆立法會會期將結束，累計已有 17 名現屆議員宣布「棄選」，原定明（22 日）在大會進行予議員發表感言的「告別議案」備受關注。內會主席李慧琼今（21 日）下午見記者，宣布撤回立會告別議案，指考慮到與立會選舉提名期接近，料選情異常激烈，憂造成不公。Yahoo新聞 ・ 1 天前
MinsterDonut食譜│復刻蜜糖波堤 原來靠呢樣材料
不少人喜愛的Minster Donut的冬甩口味和品種多樣，除了傳統的麵糰油炸冬甩，圓滾滾的波堤也是非常受歡迎的選擇，原來自家復刻也沒有想像的難。波堤的質地是帶點煙韌又柔軟，就是材料中加了白玉粉（也可用糯米粉）和豆腐，炸的時候油溫不要高，定型後才取走烘焙紙，除了蜜糖糖霜，也可以溶化朱古力來做調味糖霜，即睇如何製作蜜糖波堤：Yahoo Food ・ 13 小時前
特朗普看好與習近平會晤成果 但承認兩人未必能見面
【彭博】— 美國總統特朗普預計與中國國家主席習近平的會晤將在貿易問題上達成「一份好協議」，但他也承認這場備受期待的會談可能不會發生。Bloomberg ・ 19 小時前
