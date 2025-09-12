政府招募數字政策專員 月薪近 30 萬 黃志光退休在即 智方便被批發展緩慢︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府昨日（ 10 日）起公開招聘數字政策專員，月薪可達近 30 萬元。現任專員黃志光即將屆滿 60 歲，踏入退休之齡，今次招聘即是為尋找接班人。

根據招聘資料，職位月薪介乎 287,990 元至 296,535 元，屬首長級薪級表第 6 點。此職位屬合約制，任期 3 年，期滿並表現圓滿者可獲約滿酬金，相等於合約期基本薪金總額的 15%。受聘者可享有房屋福利、例假、度假旅費津貼，以及醫療和牙科福利。

入職條件方面，申請人需持有本港大學頒授的學士或深造學位，或具備同等學歷；至少 15 年高層管理經驗，涵蓋員工管理及行政範疇；熟悉政府體制，並具國際視野及良好人際溝通技巧。申請人必須精通中英文書寫，能操流利粵語、普通話及英語，並在《基本法》及《香港國安法》測試中取得合格成績，方可獲考慮聘用。

1988 年加入港英政府

黃志光於 1965 年 10 月 5 日出生，1988 年 8 月加入港英政府，任職二級系統分析／程序編製主任。他在 2009 年晉升為首長級總系統經理，2016 年成為助理政府資訊科技總監，2021 年獲晉升為副政府資訊科技總監。

在林偉喬於 2022 年卸任政府資訊科技總監後，黃志光獲安排署任總監。至 2023 年，他透過公開及內部招聘正式獲委任為政府資訊科技總監，成為該職末任人員。其後，政府於 2024 年 7 月 25 日將政府資訊科技總監辦公室與效率促進辦公室合併，成立數字政策辦公室，黃志光隨即出任首任數字政策專員，至今仍然在任。

「智方便」登記人數僅350萬 未兌現「一網通辦」

黃志光自出任數字政策專員以來，致力推動數字政府及智慧城市發展。他曾多次強調要將各類政府服務整合至「智方便」應用程式，方便市民以單一平台辦理手續，並提出新增「個人資料控制權」功能，讓市民可自行決定數據授權範圍。惟智方便平台至今總登記人數約 350 萬人，立法會議員曾要求當局加快整合不同服務，未能兌現「一網通辦」承諾。

黃亦推動舉辦大型網絡安全攻防演練，提升政府及公營機構的防護能力，並積極出席內地及國際會議，促進數據開放、人工智能及跨境數據流動合作。

黃志光亦倡導成立人工智能研發院，並主導推出人工智能應用指引，推動相關技術健康發展。他強調香港既要保持數據自由流動和國際化優勢，同時建立安全可信的數字環境，以支撐本港的創新科技及數字經濟。