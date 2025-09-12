政府招募數字政策專員 月薪近 30 萬 黃志光退休在即 業界：勤奮務實︱Yahoo

Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
【Yahoo新聞報道】政府昨日（ 10 日）起公開招聘數字政策專員，月薪可達近 30 萬元。現任專員黃志光即將屆滿 60 歲，踏入退休之齡，今次招聘即是為尋找接班人。
根據招聘資料，職位月薪介乎 287,990 元至 296,535 元，屬首長級薪級表第 6 點。此職位屬合約制，任期 3 年，期滿並表現圓滿者可獲約滿酬金，相等於合約期基本薪金總額的 15%。受聘者可享有房屋福利、例假、度假旅費津貼，以及醫療和牙科福利。
入職條件方面，申請人需持有本港大學頒授的學士或深造學位，或具備同等學歷；至少 15 年高層管理經驗，涵蓋員工管理及行政範疇；熟悉政府體制，並具國際視野及良好人際溝通技巧。申請人必須精通中英文書寫，能操流利粵語、普通話及英語，並在《基本法》及《香港國安法》測試中取得合格成績，方可獲考慮聘用。
1988 年加入港英政府
黃志光於 1965 年 10 月 5 日出生，1988 年 8 月加入港英政府，任職二級系統分析／程序編製主任。他在 2009 年晉升為首長級總系統經理，2016 年成為助理政府資訊科技總監，2021 年獲晉升為副政府資訊科技總監。
在林偉喬於 2022 年卸任政府資訊科技總監後，黃志光獲安排署任總監。至 2023 年，他透過公開及內部招聘正式獲委任為政府資訊科技總監，成為該職末任人員。其後，政府於 2024 年 7 月 25 日將政府資訊科技總監辦公室與效率促進辦公室合併，成立數字政策辦公室，黃志光隨即出任首任數字政策專員，至今仍然在任。
「智方便」登記人數僅350萬 未兌現「一網通辦」
黃志光自出任數字政策專員以來，致力推動數字政府及智慧城市發展。他曾多次強調要將各類政府服務整合至「智方便」應用程式，方便市民以單一平台辦理手續，並提出新增「個人資料控制權」功能，讓市民可自行決定數據授權範圍。惟智方便平台至今總登記人數約 350 萬人，立法會議員曾要求當局加快整合不同服務，未能兌現「一網通辦」承諾。
黃亦推動舉辦大型網絡安全攻防演練，提升政府及公營機構的防護能力，並積極出席內地及國際會議，促進數據開放、人工智能及跨境數據流動合作。
黃志光亦倡導成立人工智能研發院，並主導推出人工智能應用指引，推動相關技術健康發展。他強調香港既要保持數據自由流動和國際化優勢，同時建立安全可信的數字環境，以支撐本港的創新科技及數字經濟。
方保僑：便民服務有實質成效
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑回應《Yahoo新聞》查詢時表示，黃志光多年來推動政府部門數碼化，在便民服務和資訊保安方面均有實質成效，形容其作風勤奮務實。
方保僑指出，自疫情以來，政府加快數碼轉型，許多服務已可透過網上辦理，市民不再需要頻繁親身排隊。他提到「智方便」平台的登記人數由最初約 200 多萬上升至 350 萬，預計有望突破 400 萬。雖然仍有人質疑發展緩慢，但方保僑認為並非所有市民都必須使用，隨着政府持續把更多服務納入平台，使用率自然會提升。
他舉例說，過去「智方便+」部分程序需要到機器操作，如今已能直接在手機以身份證晶片完成，便利度大幅提高。如果未來醫管局、警方及運輸署等服務能全面整合至同一應用程式，市民將能透過單一平台辦理各類手續，真正實現「一網通辦」。
方保僑亦提到，過往各部門常各自發展，使用不同雲端或儲存方式，導致管理混亂。在黃志光主導下，敏感資料正逐步遷移至政府雲端，由專責部門統一管理，保安水平因此提高。他形容，近年政府在應對資訊保安及跨部門協調上的反應算是相當快速。
方保僑形容，黃志光為人友善，對不同範疇均十分熟悉，尤其關注資訊保安相關議題。他認為黃是典型自基層逐步晉升的實務型官員，展現出勤勉與專業的一面。
