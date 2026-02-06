政府招標出售將軍澳用地 作為電動車高速充電站

【on.cc東網專訊】政府今日（6日）公布公開招標出售一幅位於新界將軍澳寶康路100號的將軍澳市地段第137號用地作電動車高速充電站用途，2026年4月17日截標。

是次出售的將軍澳市地段第137號用地面積為2 640平方米，指定作電動車高速充電站用途。該幅土地的賣地文件，包括投標表格、招標公告、賣地條件及賣地圖則，已上載至地政總署網頁供公眾人士下載；賣地圖則會由即日起至截標前供公眾人士查閱。招標詳情亦已於今日刊憲。

環境及生態局（環境局）發言人表示，為推動車輛綠色轉型，並在2050年前達致車輛零排放的目標，政府已宣布在2035年或以前停止新登記燃油私家車（包括混合動力車）。為配合電動車持續增長帶來的充電需求，政府致力擴展高質量的高速充電網絡供不同類型的電動車（包括商用電動車）充電，並已公開招標出售4幅分別位於九龍灣、火炭、大埔及青衣的油站用地作電動車高速充電站用途。是次出售的用地上可用作零售用途的面積較傳統油站更大，可供營運商靈活使用以配合電動車司機的需要。政府會視乎實際市場需要，適時揀選合適的油站用地，以轉型為高速充電站。

